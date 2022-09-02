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يارا حرب من بيروت: دعت لجنة توزيع جوائر الموركس دور الى حفل عشاء خاص ومميز حمل عنوان “Tropical Wonderland” لينقلنا الى عالم العجائب الإستوائية المميزة، وذلك لإطلاق الدورة 21 للحفل التي ستكون بتاريخ 7 أكتوبر في كازينو لبنان وستحمل هذا العام شعار "Rise Up Lebanon”.

وقد أراد القيمون على هذه الجائزة أن يوجهوا من خلال هذا العشاء الإحتفالي الخاص عند غروب الشمس، رسالة أمل وفرح وسلام، فطلبوا أن يرتدي كل المدعوين اللون الأبيض. وإحتفلوا بأجواء جميلة رقصاً وغناءً، بحضور عدد كبير من الفنانين الذي لبوا الدعوة.

وكانت كاميرا إيلاف حاضرة في الحفل، فأجرينا مقابلات مميزة وعفوية مع الأخوين الشقيقين د. زاهي ود. فادي الحلو، فأكدا أن الدورة 21 ستحمل مفاجآت عديدة. كماكان لنا مقابلات حصرية مع مجموعة من الفنانين والممثلين منهم جو أشقر، بديع أبو شقرا، ميشال حوراني، يورغو شلهوب، بشار الحواد، ونقولا الأسطا. وقد وجه كلٍّ منهم عبر "إيلاف" رسالة للجنة الموركس دور، كما أطلعونا على أعمالهم الجديدة ومشاريعهم المستقبلية.

