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إيلاف: إفتتح الفيلم الروائي "حديد نحاس بطاريات" للمخرج وسام شرف النسخة الـ 19 من مسابقة جيورناتي ديجلي أوتوري التي تقام بالتوازي مع الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصد تقييمات نقدية إيجابية، كما عبر الجمهور عن إعجابه به بتصفيق حاد استمر نحو خمس دقائق.

ومن أبرز ما كُتب على المواقع العالمية فور عرض الفيلم ما كتبه ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS “فيلم مصنوع بإتقان ويقدم مخرجه شيئًا استثنائيًا إذ يغوص بعمق في حيوات هذه الشخصيات التي تستكشف البيئة المحيطة بها وتدرك حقائق عن الرفض من المجتمع." وكتب فابيان لوميرسيير في موقع سينيوربا "فيلم يعيد إلى الأذهان أعمال أكي كاوريسمكي وإيليا سليمان".

وأقيم العرض مساء يوم الأربعاء بحضور المخرج وسام شرف وأبطال الفيلم كلارا كوتور وزياد جلاد ودارينا الجندي وجاوسيكا تشاندرا، والمنتجتان كاتيا خازاك وشارولت فينسنت ومدير التصوير مارتن ريت، والمونتيرة كليمنس ديار، مهندس الديكور توم ماتاي، ومساعدي المخرج أنايس فيرسيني وساندي جالان بيريز وجينا ضو، وسيحصل الفيلم على عرضين آخرين، يوم الجمعة 2 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً للجمهور العام، ويوم الأربعاء 7 سبتمبر الساعة 11:30 صباحاً لحاملي بطاقات الاعتماد.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثاً عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلاً؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟

حصل مشروع حديد نحاس بطّاريّات على دعم من المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة (CNC)، ومنطقة كورسيكا مؤسسة الدوحة للأفلام ووزارة الثقافة الإيطالية، وصندوق دعم الأفلام الفرانكفوني وMEDIA. كما فاز المشروع بمنحة تسويقية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة المعهد الفرنسي في تونس من منصة قرطاج للمحترفين ضمن أيام قرطاج السينمائية، وجائزة Arte في مهرجان بوسان السينمائي، وجائزة المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة في ملتقى دبي السينمائي.

الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي، ومن إنتاج Né à Beyrouth Films وAurora Films وIntramovies التي تتولى أيضاً المبيعات والتوزيع دولياً، وفي فرنسا توزعه شركة JHR Films، بينما تقوم MAD Solutions بتوزيع الفيلم في العالم العربي.

وسام شرف مخرج ومصور ومحرر لبناني فرنسي بدأ عام 1998 العمل في الشبكة الفرنسية الألمانية ARTE مصور ومحرر أخبار وصحفي. وقد غطى منذ ذلك الحين مناطق نزاعات كبرى تتنوع بين لبنان والشرق الأدنى إلى دارفور وأفغانستان وهايتي أو كوريا الشمالية وعمل مع برامج مثل ARTE Info وARTE Reportages وTracks وMetropolis.

عمل أيضًا وسام شرف مساعد مخرج مع دانيال عربيد في الأفلام بالإضافة إلى العمل في الأغاني المصورة مع المخرج الفرنسي هنري جان ديبون لصالح فنانين كـNoir desir وسينيد أوكونور وAsian Dub Foundation.

أخرج وسام شرف ستة أفلام قصيرة روائية وهي؛ هز يا وز وبطل لا يموت وجيش النمل وفيما بعد (حصل على جائزة في بانتان، بريف) وذكرى صديق لا تُنسى (حصل على جائزة في بانتان، كليرمون فيران، رود آيلاند وتم اختياره مسبقًا لأفضل فيلم قصير في سيزار لعام 2020)، ولا داعي للفزع (شارك في مهرجان كليرمون فيران) بالإضافة لفيلم كل هذا وأكثر وهو فيلم وثائقي فاز بجائزة في أيام قرطاج. وتم اختيار فيلمه الطويل الأول من السماء ضمن قسم جمعية توزيع السينما المستقلة في مهرجان كان عام 2016. ومؤخرًا دخل أحدث أفلامه القصيرة مرحلة ما بعد الإنتاج، ويقوم بتطوير سيناريو فيلم روائي جديد.