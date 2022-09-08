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إيلاف من الرياض: تتعاون مجموعة الصور العربية في المملكة العربية السعودية مع شركة تنوير اليونانية ، وذلك بعد عقد شراكة إستراتيجية ، للسنوات القادمة ، في العديد من المشاريع في وسائل الإعلام المختلفة. سيكون المشروع الأول هو تطوير وإنتاج قائمة من ثلاث أفلام يتم تصويرها في المنطقة ومن إخراج المواهب الناشئة.

يأتي هذا التعاون بعد النجاح الذي حققته شركة تنوير في فيلمها اليوناني "Smyrni"، لتبدأ الآن خوض مغامرة جديدة، وهي الشراكة الإنتاجية مع قطاع الإنتاج الصاعد لمجموعة الصور العربية لإنتاج أفلام روائية طويلة في الوطن العربي.

وعن الشراكة صرحت رؤى المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية: “نحن متحمسون جدا للعمل مع قوة إعلامية مثل تنوير ، فشراكتنا ستشمل العديد من المشروعات بدايةً من الإنتاج السينمائي وتطوير المواهب وحتى الاستثمار في تكنولوجيا جديدة. فإنتاج محتوى أصلي معًا سيحافظ على تمكين المؤلفين في المنطقة العربية من مشاركتنا قصصهم المتميزة".

وأضاف جوزيف سمعان ، رئيس شركة تنوير: “نحن واثقون من توحيد جهودنا مع مجموعة الصور العربية في صناعة محتوى أصلي وتقديم أفلام عالية الجودة إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.ونهدف أيضًا إلى التعاون معًا على Web3 وغير ذلك الكثير ".

ويعتبر فيلم #جوّزني هو أول عمل سيتعاونان في مجموعة الصورالعربية وشركة تنوير، وهو فيلم رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول شاب صغير يُدعى فارس يقع في حب ليلى بجنون، إلى أن تقع عليه تعويذة تجعلة غير صادقًا في وصف مشاعره، الأمر الذي يخلق سلسلة من سوء التفاهم بينهما والكثير من المواقف الكوميدية والعقبات المضحكة، لتتعرض علاقتهما لتهديد كبير، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم خلال العام.

ويقوم ببطولة الفيلم النجم أمير المصري (The Crown)، النجمة مايان السيد (زودياك)، والنجمة الكبيرة صابرين، الممثل القدير بيومي فؤاد، وهو من إخراج صانع الأفلام عصام نصار، والذي صنع اسمه بنفسه من خلال النجاحات التي حققها في سوق الإعلانات التليفزيونية.

ويُصرّح روني متري، المدير الإداري لمجموعة الصور العربية للتوزيع "نحن نحاول تلبيه رغبة الجمهور في تقديم محتوى سينمائي ترفيهي عالي الجودة، وستقوم مجموعة الصور العربية بإطلاق الأفلام في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بينما ستطلقهم شركة تنوير في أوربا وآسيا وشمال أميركيا في نفس التوقيت مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما ينضم إلى هذه الاتفاقية التي تجمع مجموعة الصور العربية وشركة تنوير لإنتاج ثلاثة أفلام رواية طويلة، شركة الإنتاج المصرية المحلية Vibrations Studios.



