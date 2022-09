قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف من القاهرة: سافرت الفنانة الشابة أميرة أديب إلى الهند، لحضور العرض الخاص لمسلسل التشويق والإثارة The Lord of the Rings: The Rings of Power، الذي نظمتة شركة أمازون العالمية، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين على مستوى العالم، وتألقت الممثلة الشابة على السجادة الحمراء مرتدية "Jumpsuit" بتوقيع بيت ازياء "Azzi & Osta" و Christian Louboutin.

ومن جانبها أعربت أديب عن سعادتها بحضور تلك الفعالية في دولة الهند، وسط هؤلاء النجوم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

وكانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، وعادت إلى مصر بعدها بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.