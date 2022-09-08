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إيلاف: تستمر فرقة مياس اللبنانية للرقص بإدهاش لجنة تحكيم ومشاهدي برنامج "America’s Got Talent" حيث تأهلت فجر الخميس للنهائيات بعد أداء مبهر بحسب تعبير أعضاء اللجنة المؤلفة من الممثلة الأميركية ــ الكولومبية صوفيا فيرغارا، وعارضة الأزياء الألمانية ــ الأميركية هايدي كلوم، ومقدّم البرامج والمنتج البريطاني سايمون كاول، والممثل الكندي هاوي مانديل.

وستتنافس الفرقة اللبنانية مع الأميركية كريستي سيلرز التي قدّمت بدورها عرضاً منفرداً نجح في كسب أصوات الجمهور.

وكانت الفرقة قد انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى.

ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي على "تويتر" العرض اللبناني بـأنه "يحبس الأنفاس".

وكانت قد انطلقت حملة دعم من قبل اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كرمالك يا لبنان".

يذكر أن فرقة مياس المؤلفة من 30 راقصة لبنانية ويشرف عليها مدرب الرقص نديم شرفان، سبق أن فازت بالنسخة العربية من البرنامج عام 2019 وحصلت وقتها على 50 ألف دولار، ثم عادت وشاركت في النسخة البريطانية من البرنامج في العام نفسه، لتطل أخيراً في النسخة الأميركية، وتصل إلى النهائيات. وفي حال فوزها ستحصل على مبلغ مليون دولار.