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إيلاف من فينيسيا : عرض مؤخرا ً ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ ٧٩ فيلم "صاحبتي" للمخرجة المصرية كوثر يونس، وهي إحدى المخرجات الشابات الواعدات، والتي حققت نجاحًا منذ فيلمها الأول وأثبتت قدرة، ورؤية وشخصية خاصة بها في الوسط السينمائي.

درست الإخراج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحظي فيلمها الأبرز "هديّة من الماضي" بإشادة واسعة من النّقّاد فى مختلف المهرجانات السينمائية المحلّية والدوليّة،

إيلاف التقت بها على هامش فعاليات المهرجان وكان لنا معها هذا الحوار:

كيف نشأت فكرة هذا الفيلم؟

ولدت فكرته أثناء فترة كورونا ولكن أكثر وقت استغرقته كان في اختيار الأبطال، فكان مهما ً وجود كيمياء بينهم، فمثًلًا كنت أجد ممثلًا جيدًا لكنه غير مناسب مع الممثلة، أو العكس، وبالتالي رحلة اختيار فريق العمل استغرقت وقتا كبيرًا، وبعدها خضت رحلة مماثلة في العمل على تحويلهم لأشخاص أخرين.. "يعني مش إنهم شخص بيمثلوه لأ، هما من جواهم مقتنعين بحاجات غير الثوابت اللي عندهم". وللإنصاف الممثل والممثلة (إلهام صفي الدين - مارك البحار) بذلا مجهودًا كبيرًا في فيلم.

كواليس اختيار الفيلم في مهرجان فينسيا؟

الحمد لله. رغم أنني لم أتوقع ذلك، فقد قدمت الفيلم في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب التقديم.

تنقلت بين الرواية والوثائقي ثم عدت للراوية مرة أخرى.. هل نعتبر ذلك من باب التجريب أم الفكرة هي التي تقودك؟

بالطبع الفكرة وما أريد التعبير عنه هو ما يقودني للعمل، فعندما بدأت التسجيل صوّرت أكثر من 350 ساعة، واستمرت فترة المونتاج لمدة عامين، وبالتالي كانت رحلة طويلة، خاصة أنني كنت ضد فكرة التسجيلي، لم أكن أريده. لكن في النهاية صنعت عملاً تسجيلياً بشكل روائي.. "يعني أحداث حقيقية وكل حاجة متصورة في لحظتها لكن الحكي بطريقة روائية“. وأعني هنا فيلم "هدية من الماضي".

أما عندما بدأت العمل على "يوكو وياسمينا" فأنا دوما لديّ اسم باللغة العربية وآخر بالإنجليزية، ولا أدري سبب ذلك.

كانت لديّ أحداث مررت بها أو مشابهة للقصة، فشعرت بالحاجة لإعادة سردها بشكل مختلف، لأنني كنت معتادة على طريقة حكي الفيلم الطويل في "هدية من الماضي"

لذلك استغرقت الكثير من الوقت حتى أجعل حكاية "يوكو وياسمينا" تُروى في 10 دقائق فقط.



هل تتوقعين عرض الفيلم عربيًا على الرغم من جرأته في المهرجانات المقبلة ؟

لا، لقد بدأ الحديث حول الأمر بالفعل، لكن ليس هناك شيئًا مؤكدًا بعد. وبالتالي حين يتأكد الأمر سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

هل لديك مشاريع جديدة في الفترة المقبلة؟

لدي مشروع تسجيلي وآخر روائي.

روائي طويل أم قصير؟

طويل.. "التسجيلي أشعر بأنه يناديني"، فأثناء تحضيري للفيلم الروائي جاءتني فكرة التسجيلي، وشعرت بالرغبة في تقديمه على الفور.. "التسجيلي لما بيجيلي بيبقى زي نسناس كده لازم يتصور دلوقتي مش هينفع يتأجل لتاني يوم". بينما الروائي يمكن تأجيله حتى يتواجد التمويل وباقي العناصر.

