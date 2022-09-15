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إيلاف: نجحت فرقة "ميّاس" اللبنانية للرقص بإنتزاع لقب برنامج المواهب "أميركا غوت تالنت" خلاله موسمه الـ17، ترافقه جائزة قدرها مليون دولار.

وحصلت الفرقة على النسبة الأكبر من التصويت، وسط منافسة عالمية شديدة على اللقب، بعد عروض مدهشة قدمتها خلال مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أميركا والعالم، نالت إستحسان لجنة التحكيم وجمهور البرنامج، محولة حلم ملايين اللبنانيين إلى حقيقة بعد حملة تصويت بعنوان "كرمالك يا لبنان" دعمتها محطة ال بي سي اللبنانية.

ورفعت الفرقة شعار "كرمالك يا لبنان" في النهائيات، وجسد أداؤها شجرة الأرز اللبنانية، كما ركزت على اللون الأبيض خلال الأداء النهائي في تأكيد على رسائل السلام الموجهة إلى لبنان والعالم.

وسبق لمياس أن توجت بالمركز الأول في برنامج "عرب غوت تالنت" عام 2019. وهذه ثاني مشاركة عالمية لها بعد أن شاركت في "بريتن غوت تالنت" (الذي ينظم في بريطانيا).

تتكون الفرقة التي أسسها نديم شرفان، من 36 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما.