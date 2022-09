قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: إضطرت الممثلة كايت وينسلت للذهاب إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير فيلم في كرواتيا ، حسبما قال متحدث باسم الممثلة الحائز على جائزة الأوسكار لشبكة إن بي سي نيوز.

انزلقت كايت وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي يتطلبه الإنتاج. وقالت المتحدثة "إنها بخير وستقوم بالتصوير ، كما هو مخطط ، هذا الأسبوع".

كانت وينسلت تصور فيلم "Lee" عندما وقع الحادث ومن المتوقع أن تعود للعمل على موقع التصوير هذا الأسبوع ، بحسب هوليوود ريبورتر.

ستلعب وينسلت دور المصورة لي ميلر في الفيلم ، الذي يروي حياة الأخيرة ، بما في ذلك دورها المصورة كمراسلة حربية لمجلة فوغ خلال الحرب العالمية الثانية. وسيشارك في الإنتاج أيضًا ماريون كوتيار وجود لو وأندريا ريسبورو وجوش أوكونور.

كما يمكن مشاهدة وينسلت بعد ذلك في "Avatar: The Way of Water" ، التكملة المرتقبة لفيلم "Avatar" لعام 2009 ، والذي من المقرر طرحه في دور العرض في 16 ديسمبر.

*تم نشر هذه المقالة في الأصل على TODAY.com