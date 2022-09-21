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إيلاف من الرياض: شارك الفنان السعودي أيمن مطهر في مبادرة الرحلة الإبداعية حول المملكة، والتي تُقام بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه وأكاديمية MBC من أجل استكشاف المواهب في مدينة الخبر مع مجموعة من الخبراء والمختصين، وعبّر أيمن مطهر عن سعادته للمشاركة بهذه المبادرة الاستثنائية بالقول: "سعيد بالمشاركة في دعم وإبراز المواهب، كانت تجربة مثرية بالنسبة لي، فاجأتنا كثرة المواهب في مجالات عدة مثل العزف والتمثيل وألعاب الخفة من مختلف الفئات العمرية ".

وتابع : "كما تشرفت بالمشاركة في لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ أحمد الملا والأستاذة سناء بكر يونس والفنان طارق الحربي والفنانة تهاني السلطان والملحن بدر السعد والمذيعة أسرار عسيري".

وعن صعوبة تقييم المواهب صرّح مطهر :"كانت أصعب التحديات التي واجهتنا أثناء تقييم المواهب هو التفريق بين التعاطف مع المواهب وخصوصًا صغيرة العمر وبين أحقية المواهب في الفوز، وبكل تأكيد الفرصة لا زالت متاحة للجميع للمشاركة في المحطتين القادمة في مدينتي العلا والرياض".

وتعتبر الرحلة الابداعية لاكتشاف المواهب بمثابة مجتمع لتلاقي المواهب وتكوين شبكتهم الفنية ومنصة لصقل المواهب الناشئة وتمكين المواهب المحترفة للانخراط في صناعة الترفيه بالمنطقة. بالعام الماضي تم دعم أكثر من ٢٠٠ موهبة من أكاديمية MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه للمشاركة في انتاجات محلية بمختلف انواعها: ترفيهية ورياضية وثقافية.

بعد انتهاء الرحلة الابداعية طُرح في دور العرض السعودية يوم الخميس الماضي فيلم الرعب كيان للفنان أيمن مطهر. وذلك بعد أن حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر، كما فاز بجائزتين في مهرجان أفلام السعودية.

وتدور أحداثه حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي، وهو من بطولة أيمن مطهر وسمر ششة، ومن إخراج حكيم جمعة في أول تجربة روائية طويلة له.

