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إيلاف: تطلق شركة Sky Studios البوستر الرسمي لشخصية فاز التي يؤديها الممثل المصري البريطاني فادي السيد من خلال الجزء الثاني من مسلسل Gangs of London، المقرر عرضه في 20 أكتوبر 2022، وهو إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios، AMC Networks وPulse Films.

استكمالاً لأحداث الجزء الأول، تقع أحداث الجزء الثاني من Gangs of London في عالم الجريمة، بعد عام من وفاة شون والاس، وبعد ما شهدته مدينة لندن من عنف وتمزق من قبل مجموعة من عصابات المافيا الدوليين وتجار المخدرات. فمن سيتمكن من الفوز بالنهاية والسيطرة على هذه المدينة متعددة الثقافات؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

والمسلسل من تأليف جاريث إيفانز الحائز على العديد من الجوائز الدولية عن أفلام مثل Serbuan Maut وApostle وشاركه في التأليف مات فلانيري الفائز بجوائز دولية عن فيلم Seruan Maut 2، وشارك فادي السيد في بطولة المسلسل مع صوب ديريسو المرشح للعديد من الجوائز الدولية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم His House، لوسيان ماساماتي المرشح لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA عن دوره في فيلم Kiri، نرجس رشيدي الفائزة بجوائز دولية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Under the Shadow، بابا إسييدو المرشح للعديد من الجوائز الدولية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم I May Destroy You، ميشيل فيرلي الشهيرة بدورها في مسلسل Game of Thrones وفيلم Nobody Has to Know، بريان فيرنيل الشهير بدوره في Dunkirk وPapillon وأورلي شوكا الشهير بدوره في Hyena وSave Me.

فادي السيد ممثل مصري بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم My Brother the Devil، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي. ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، منها مسلسل Penny Dreadful للنجمة إيفا جرين، وClass المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير Doctor Who، ومسلسل River بطولة السويدي المعروف ستيلان سكارسجارد. كما شارك في فيلم A Private War بطولة روزاموند بايك وإخراج ماثيو هينمان، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي Daniel مع المخرج نيلز أردين أوبلف، كما شارك فادي السيد مؤخرًا في مسلسلي Baghdad Central وLittle Birds.

