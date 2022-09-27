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إيلاف: تستضيف دبي النسخة الأولى من مهرجان "بوب-كون الشرق الأوسط" (PopConME) في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 نوفمبر 2022. حيث سيعرض مهرجان "بوب-كون الشرق الأوسط" مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والكوميدية والروايات المصورة والأنمي ومسابقة اللبس التنكري كوسبلاي وغير ذلك الكثير.

المهرجان الذي يقام بالشراكة مع كل من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE)، "سبيدي كومكس"، و"ألنزا"، سيقام في مركز دبي للمعارض (DEC)، إكسبو سيتي دبي، وسيتضمن ورش عمل حصرية وعروض أفلام ومسابقات كوسبلاي، والكثير من المفاجآت.

يعد مهرجان "بوب-كون الشرق الأوسط" جزءاً من مهرجان دبي للرياضات الرقمية (DEF 2022) الذي يُقام في الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2022، الحدث الأكثر إثارة في مجال الرياضات الإلكترونية والألعاب في الشرق الأوسط، والذي يمثل اتجاهاً رائداً لصناعة الألعاب في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي على مدار العام للرياضات الإلكترونية، والأنشطة الترفيهية التفاعلية القائمة على التكنولوجيا.

وقال عامر راشد الفاروق، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سبيدي كومكس، الوجهة الأولى في المنطقة للقصص المصورة القديمة، ومقتنيات البوب كلتشر: "نحن متحمسون للغاية لإستضافة مهرجان "بوب-كون الشرق الأوسط" في دبي. أنا من عشاق القصص المصورة، وقد ترسخت في المجتمع منذ طفولتي. إنّ هذا المهرجان بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقةً بالنسبة لي كشخص شديد الولع بالقصص المصورة، ونأمل أن يشمل هذا المهرجان على كل ما يرضي عشاق هذه القصص".

يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاحتفال بمشاهيرهم المفضلين، ومقابلة أشخاص يفكرون بطريقة تقارب طريقة تفكيرهم، والانغماس في عالم الخيال، وكل ذلك تحت سقف واحد. لدى عشاق القصص المصورة أو كما تعرف بالكومكس فرصة لقاء مواهبهم المفضلة، والتحدث معهم، وحضور ورش عمل حصرية، وشراء مقتنيات فنية مميزة من المعرض الفني، ويستضيف مهرجان"بوب-كون الشرق الأوسط"، المليء بالمناطق والأنشطة التفاعلية، مجموعة من مسابقات الكوسبلاي من اختيار الجمهور لتقليد شخصيات كرتونية مشهورة مثل التنانين، وبوكيمون/يو جي أوه!

يضم مهرجان "بوب-كون الشرق الأوسط" مجموعة من أكبر المواهب العالمية، حيث تأكد حضور الممثلة الأمريكية "كايتي كاسيدي" نجمة فيلم "كابوس في شارع إيلم"، والتي اشتهرت أيضاً بتجسيدها لشخصية الشيطان روبي في مسلسل الرعب والخيال والإثارة "خارق للطبيعية"، وشخصية "بلاك كناري" في مسلسل الابطال الخارقين "السهم". كما تأكد أيضاً حضور الممثل "كيفن تران" نجم المسلسل التلفزيوني الأمريكي "الخارق للطبيعة"، والممثل "أوسريك تشاو"، نجم مسلسل "وكالة ديرك بينتلي للتحقيقات الشمولية" ومؤدي شخصية "راي بورتر" الذي اشتهر بأداء دور الشرير "دارك سايد"، الذي صنع بواسطة "دي سي كومكس" في فيلم الخيال العلمي "زاك سنايدر جاستس ليج".

