باع المغني والموسيقي فيل كولينز وزملاؤه في فرقة جينيسيس، حقوق نشر أعمال موسيقية لهم، في صفقة قيل إن قيمتها بلغت 300 مليون دولار.

وقالت شركة كونكورد ميوزيك، التي اشترت حقوق الأغنيات، إن البيع يشمل ألبومي كولينز كمغني منفرد No Jacket Required و But Seriously!

وعلى الرغم من أنها لم تذكر رقماً محددا، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت أن الصفقة بلغت 300 مليون دولار.

وهذا من شأنه أن يجعلها واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، مما يضع كولينز وجينيسيس في المركز الثالث وراء كل من بوب ديلان وبروس سبرينغستين فقط.

وباع أسطورتا موسيقى الروك حقوق نشر أعمل موسيقية لهما، في صفقات تتراوح قيمتها بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار. وحصل نيل يونغ أيضاً على 150 مليون دولار من خلال بيع حصة 50 في المئة من موسيقاه في عام 2021.

وأصبح بيع النجوم لحقوق نشر أرشيفهم الموسيقي اتجاهاً رئيسياً في صناعة الموسيقى في السنوات الأخيرة، حيث قام فنانون من بينهم بلوندي وشاكيرا ومارك رونسون وتشك وتينا تورنر وذا كيلرز ببيع حقوق أغنياتهم أيضاً مقابل مبالغ كبيرة.

بالنسبة لهم، توفر الصفقات أماناً مالياً فورياً، مع ضمان عدم وقوع موسيقاهم في دعاوى معقدة بعد وفاتهم.

فيما يكسب المستثمرون الذين عادةً ما يكونون من شركات التسجيل أو صناديق التحوط الاستثمارية، في المقابل، الأموال من جميع المبيعات والاستماعات وصفقات الترخيص المستقبلية.

https://www.youtube.com/watch?v=YkADj0TPrJA

وتم تشكيل فرقة جينيسيس في عام 1969 وكان بيتر غابرييل مغنيها الرئيسي ، وأصبحت رائدة لمشهد موسيقى الروك حينها.

ونجت الفرقة من خروج غابرييل منها في عام 1975، حيث تولى عازف الدرامز كولينز، قيادة الغناء وتوجيه الفرقة في نهاية المطاف إلى اتجاه موسيقى البوب ​​روك مع زملائه توني بانكس ومايك رذرفورد.

ولا تغطي صفقة كونكورد مساهمات غابرييل وعضو سابق آخر، ستيف هاكيت، ولكنها تتضمن أفضل 10 أغاني بينها Invisible Touch وMama وThat All وAbacab.

وسبق أن عقدت صفقة لحيازة حقوق نشر أرشيف كولينز الموسيقي الفردي مقابل مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، وفقاً للنشرة التجارية لمجلة بيلبورد.

وتحول ذلك في النهاية إلى صفقة أكبر، شملت موسيقى بانكس وروذرفورد، بما في ذلك مشروع رذرفورد الجانبي Mike + The Mechanics.

ومن المحتمل أن تكون سلسلة أغاني كولينز الناجحة من الثمانينيات والتسعينيات، بما في ذلك أغنيات مثل In Against All Odds و Sussudio و Another Day In Paradise - العنصر الأكثر جاذبية في الصفقة.

أما أكثر أغنية شهرة لكولينز على تطبيق سبوتيفاي، In The Air Tonight التي صدرت عام 1981، فقد تم تشغيلها أكثر من 500 مليون مرة، في حين أن أغنية جينيسيس الأكثر سماعاً، Invisible Touch، لديها نحو 170 مليون تشغيل.

وأكد رئيس شركة كونكورد، بوب فالنتين، أن الشركة ستقدم الأغاني لجيل جديد من المعجبين.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم مع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، كل هذه الأشياء التي تحث على استهلاك الموسيقى القديمة، هناك بالتأكيد طرق يمكننا اتباعها كشركة تسجيل، لإعادة بعض هذه الموسيقى إلى الحياة".