قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، بعض تفاصيل الجزء الثالث من الجزء الثالث من مسلسل "للموت" مؤكدة أنه اقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزئين.

واكدت انه ليس امتدادًا للقصة، كاشفة ‏عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد مرور بضعة اعوام‎.‎

واشارت ماغي، في لقاء لها ضمن برنامج “تريندينغ”، ان طبيعة شخصيَتَي “سحر وريم” لا تستسلمان للحياة ‏بسهولة وعندما تقرران حل مشاكلهما التي تُفرض عليهما بشكل مفاجئ، تأخذهما الظروف الى اماكن مختلفة‎.‎

كما إعترفت الممثلة اللبنانية انها لا تجيد الغوص، وبسبب اعجابها بالفكرة التي وضعها المخرج ارادت ان لا يتم تغييرها فتعلمت ‏السباحة تحت الماء في حوض السباحة بيوم واحد وصورت المشهد للاعلان الدعائي للمسلسل، لافتة انه اثناء تصوير المشهد كان موج ‏البحر عاليًا جدًا‎.‎

وأكدت ماغي ان حماسها وشغفها بالتمثيل يعتبران حافزًا مهمًا لها لأخذها الى أماكن متطرفة جدًا. .‎

وردًا على سؤال هل ستعيش “سحر” قصة حب جديدة في هذا الموسم بعد موت حب حياتها “امير” (بديع أبو شقرا) في الجزء الثاني؟ ‏قالت ماغي “ممكن”، رافضة الغوص بالتفاصيل‎.‎

ولفتت أن “أمير” لم يمت بخيالها فهو لا يزال ينتبه عليها وتتحدث إليه ويحرسها وتحبه وستراه بخيالها‎.‎

وكم ستفتقد باسم مغنية في هذا الموسم؟ ردّت ماغي بشكل حاسم “ممكن ما استفئدلو او الجمهور ما يستفئدلو”، حيث تركت بجوابها ‏الشك والتساؤلات حول عودة “عمر” بالموسم الثالث‎ .