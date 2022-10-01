يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: كشفت الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، بعض تفاصيل الجزء الثالث من الجزء الثالث من مسلسل "للموت" مؤكدة أنه اقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزئين.
واكدت انه ليس امتدادًا للقصة، كاشفة عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد مرور بضعة اعوام.
واشارت ماغي، في لقاء لها ضمن برنامج “تريندينغ”، ان طبيعة شخصيَتَي “سحر وريم” لا تستسلمان للحياة بسهولة وعندما تقرران حل مشاكلهما التي تُفرض عليهما بشكل مفاجئ، تأخذهما الظروف الى اماكن مختلفة.
كما إعترفت الممثلة اللبنانية انها لا تجيد الغوص، وبسبب اعجابها بالفكرة التي وضعها المخرج ارادت ان لا يتم تغييرها فتعلمت السباحة تحت الماء في حوض السباحة بيوم واحد وصورت المشهد للاعلان الدعائي للمسلسل، لافتة انه اثناء تصوير المشهد كان موج البحر عاليًا جدًا.
وأكدت ماغي ان حماسها وشغفها بالتمثيل يعتبران حافزًا مهمًا لها لأخذها الى أماكن متطرفة جدًا. .
وردًا على سؤال هل ستعيش “سحر” قصة حب جديدة في هذا الموسم بعد موت حب حياتها “امير” (بديع أبو شقرا) في الجزء الثاني؟ قالت ماغي “ممكن”، رافضة الغوص بالتفاصيل.
ولفتت أن “أمير” لم يمت بخيالها فهو لا يزال ينتبه عليها وتتحدث إليه ويحرسها وتحبه وستراه بخيالها.
وكم ستفتقد باسم مغنية في هذا الموسم؟ ردّت ماغي بشكل حاسم “ممكن ما استفئدلو او الجمهور ما يستفئدلو”، حيث تركت بجوابها الشك والتساؤلات حول عودة “عمر” بالموسم الثالث .
التعليقات