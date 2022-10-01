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إيلاف: حرصت الفنانة الشابة بلقيس على إثارة تفاعل جمهورها مع أغنيتها الجديدة "المزاجنجي" التي أصدرتها قبل بضعة أيام من خلال فيديو راقص نشرته عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام" أرفقته بتعليق قالت فيه: "وروني فيديوهات تفاعلكم على الأغنية".

يذكر أن الأغنية من كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحي وإنتاج حمدي بدر وإخراج علي أبوطالب. وقدم العمل المصور بنكهة مصرية، إبرز أهم معالم المحروسة السياحية بمشاهد مبهرة اظهرت الأهرامات وجمال القاهرة من ظهر مركب يبحر في نهر النيل.

وكانت الفنانة الشابة قد احيت مؤخرا حفلًا على هامش "موسم الجيمرز" بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، واعتبر حفلها الأضخم من بين الحفلات في المملكة.