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إيلاف من طنجة: توج عدد من نجوم العرب وبينهم مغاربة،نهاية الاسبوع الماضي ،خلال حفل كبير أقيم بمنتجع هوارة الواقع بضواحي طنجة، بجوائز The Luxury Network Awards التي حطت رحالها لأول مرة بالمغرب، بعد حفلات سبق أن أقيمت في موسكو وبيروت ودبي والدوحة .

وحضر الحفل، الذي تولى تقديمه الإعلامي اللبناني نيشان عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بالمغرب الى جانب ثلة من الفنانين المغاربة والعرب وكذا نجوم عالميين.

وعرف الحفل ايضا مشاركة شخصيات وازنة من عالم المال والاعمال والاقتصادوالدبلوماسية،ضمنهم سيدة الاعمال المغربية ،رجاء وردك،وهي ايضا نائبة رئيس جهة مراكش-آسفي المكلفة الشراكات والتعاون الدولي.كما شارك فيه ممثلين عن شركات عالمية من ابرزها:

‏RolsRoys, Cartier ،Bentley , Ferrari, Porsche

جانب من الحفل



وجرى خلال الحفل ،المنظم من طرف مجموعة الترويج للرفاهية في العالم ، تتويج الفنانة المغربية، أسماء لمنور، والإعلامية السعودية لجين عمران، والفنان اللبناني رامي عياش والفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي.الى جانب تكريم مجموعة من الأفراد الناجحين الذين حققوا نجاحا باهرا في عالم صناعة الرفاهية.

وعملت The Luxury Network، منذ تأسيسها، مع أفضل العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والمحيط الهندي والأميركيتين .

وتمتلك The Luxury Network فروعا في لندن، وبفرلي هيلز، وموسكو، وميلانو، ودبي، والدوحة، والرياض، كما تضم المجموعة أرقى العلامات التجارية وأكثرها رفاهية، مثل يخوت صن سيكر ، ومويت هينيسي، وهارودز ، ورويال أسكوت، كما تمثل كافة قطاعات سوق الرفاهية، من قبيل الطائرات الخاصة والقوارب والمجوهرات والساعات والسيارات، وخدمات الحراسة، وإدارة الثروات، والفنادق الترفيهية وغيرها.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي يبرز المؤهلات الاقتصادية ومناخ الاستثمار والاعمال بالمغرب للمستثمرين الاجانب الحاضرين، بغية تشجيع الاستثمار بالمملكة المغربية.

رجاء وردك سيدة الاعمال المغربية ونائبة رئيس جهة مراكش خلال الحفل ويبدو بجانبها الاعلامي نيسان



واستعرضت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش اسفي المكلفة الشراكات والتعاون الدولي،اهم فرص الاستثمار بالمملكة المغربية،والفرص المتاحة للمرأة المغربية والعربية، وغيرها من سيدات الاعمال، لاقتحام قطاع المال والاعمال.والانخراط في صناعة القرار وخلق التنمية في العديد من القطاعات الحيوية والانتاجية بالمغرب.

وتقدمت وردك بملتمس لأعضاء نادي الماركات العالمية الفاخرة،بتنظيم الدورة المقبلة من هذا الملتقى بمدينة مراكش ، التي تعد القبلة السياحية الأولى في المغرب.

واختتم الحفل بتقديم وردك اول جائزة للاستثمار بالمغرب لاحسن وجهة سياحية فاخرة لعام 2022 لسلسلة فنادق هيلتون (فندق هوارة كولف طنجة).