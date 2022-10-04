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إيلاف: تتواجد النجمة الجزائرية كنزة مرسلي في لبنان لتصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "قافلة موبايلي" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

تم التصوير في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خوري على مدار يومين، الاول في منطقة "عاليه" في جبل لبنان ، والثاني في أحد المنتجعات السياحية في منطقة "الدامور" على الساحل اللبناني.

وتحمل أغنية "قافلة موبايلي" اللهجة المصرية ومن كلمات احمد علاء والحان نيس وتوزيع نيس وسليمان دميان.