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إيلاف: تحلّ المغنية مايا دياب ضيفة على برنامج "غنيلي بالجو" مع وسام بريدي على MBC1.

وفي قالب خارج عن المألوف، تتحدث بعفوية عن عالم الفن وتكشف الكثير من المفاجآت، حيث تنطلق الحلقة من المطار قبيل الانتقال إلى الطائرة لتحلق دياب مع فريق البرنامج في رحلة جوية ملؤها المغامرات.

يُعرض برنامج "غنيلي بالجو" كل اثنين في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية على MBC1 والساعة 11:00 ليلاً بتوقيت العراق على "MBC العراق" وكل سبت على MBC5 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الرباط.

