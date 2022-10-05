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افتتح معرض جديد يبحث في تطور التكنولوجيا في هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها.

ويوجد هذا المعرض الذي أطلق عليه "بي بي سي عبر العقود" في المتحف الوطني للحوسبة في بلتشلي بارك، بالقرب من مدينة ميلتون كينز.

ويعرض المعرض التكنولوجيا الرقمية وغير الرقمية التي تستخدمها بي بي سي منذ إنشائها، والابتكارات التي ساهمت فيها.

وقالت مديرة المتحف، جاكي جاراد، إنها "مؤسسة بريطانية تاريخية".

ويبحث المعرض في كيفية بدء البث التلفزيوني لبي بي سي، وأول بث تلفزيوني في عام 1932، والانتقال إلى البث التليفزيوني الملون في عام 1967.

كما يتميز بإطلاق موقع بي بي سي على الإنترنت في عام 1997 والتحول الرقمي الذي بدأ في عام 2007.

ويقر المتحف أيضا بالمساهمة في الحوسبة والتكنولوجيا التي قدمتها بي بي سي، مع ابتكارات مثل سي فاكس وبي بي سي مايكرو وبي بي سي دووميز داي بروجيكت.

ويمكن للزوار أيضا التدريب العملي على المعروضات، ومن بينها ممارسة الألعاب القديمة على كمبيوتربي بي سي في الثمانينيات.

BBC روري سيلان جونز مراسل التكنولوجيا افتتح المعرض.

بي بي سي والحوسبة

بدأت "سيفاكس" في عام 1974، وكانت أول أداة للنص التليفزيوني في العالم، وبداية خدمات التلفزيون التفاعلي.

وخلال الثمانينيات بدأت بي بي سي تشغيل مشروع محو الأمية الحاسوبية، وأنتجت سلسلة من أجهزة الكمبيوتر المنزلية المعروفة باسم بي بي سي مايكرو

BBC كمبيوتر بي بي سي مايكرو الذي ظهر في 1982

وفي عام 1986 أطلقت بي بي سي مشروع دوومز داي، إذ طُلب من الجمهور المساعدة في تجميع لقطة رقمية للمكان الذي يعيشون فيه، للاحتفال بالذكرى 900 لكتاب دوومز داي

وقالت جاراد: "إن بي بي سي مؤسسة بريطانية شهيرة، ذات امتداد عالمي واحترام وتقدير".

وأضافت "نحن متحمسون للغاية لعرض هذا التاريخ".

وافتتح المعرض مراسل بي بي سي التكنولوجي السابق روري سيلان جونز في عطلة نهاية الأسبوع، وقال إن بي بي سي "جزء أساسي من تاريخ عائلتي".

وأضاف: "عملت هناك لمدة 40 عاما، وقبل ذلك انضمت والدتي إلى الشركة في زمن الحرب في بريستول وغادرت مركز التلفزيون في لندن عام 1974.

وقال: "بحلول الوقت الذي أصبحت فيه مراسلًا للتكنولوجيا، كانت فرق البحث والتطوير في بي بي سي رائدة بالفعل في كل شيء بدءا من التسجيل عبر الهاتف المحمول، كما هو مستخدم في البرامج، إلى خدمة الأخبار عبر الإنترنت.

"ثم عندما بدأت في تقاريري أتحدث عن انتشار الهاتف الذكي والذكاء الاصطناعي، كانت بي بي سي تتكيف مع هذا العصر الجديد".

وقال إن المعرض "تكريم للتطور التكنولوجي الملحوظ في بي بي سي عبر تاريخها الممتد لـ 100 عام".

سيظل المعرض مفتوحا في المتحف حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني.