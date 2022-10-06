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إيلاف: بعد نجاح أعمالها الأخيرة في السينما والدراما التلفزيونية، تواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم حظك اليوم، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طة الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور السينما، وإنها بدأت العمل عليه منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

على صعيد آخر، تستعد هدى المفتي لتحل ضيفة شرف في فيلم "شماريخ" وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، ويدور في إطار درامي تشويقي حركي.

أما في الدراما التلفزيونية، فهي تقوم حاليا بتصوير مسلسل "وش الريح" وهو إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم إياد نصار وهند صبري.

ومؤخراً لعبت هدى دور بطولة في مسلسل "تحقيق" إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح، يشاركها في بطولته مجموعة من النجوم الشباب هم أحمد مالك وتارا عماد وخالد أنور وعلي قاسم وطارق عبد العزيز.

كما قدمت دوراً مميزاً في الدراما التلفزيونية القانونية "سوتس بالعربي" المأخوذ عن مسلسل Suits الأميركي الشهير، وقد عُرض في رمضان الماضي وهو من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد.

وفي موسم عيد الأضحى الماضي، كانت هدى هي العامل المشترك بين الثلاثة أفلام التي تنافست خلال الموسم الذي شهد أضخم وأنجح أعمال العام: "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 للمؤلف أحمد مراد وهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وسجل الفيلم رقماً قياسياً كأعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المصري بإيرادات أكثر من 115 مليون جنيه، إضافة لفيلم "عمّهم" أمام النجم محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي، وفيلم "بحبك" من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني.

وخلال 2021، لعبت هدى المفتي دور البطولة في مسلسل "بيمبو" للمخرج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، وشاركها في بطولته أحمد مالك، حسن مالك والمغني ويجز. وكذلك الفيلم الرومانسي الكوميدي "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبي والمخرج شريف نجيب.