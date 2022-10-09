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إيلاف: أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً ضخماً كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جذابة امتزجت مع شخصيتها المرحة طوال وصلتها الغنائية التي حفلت بمجموعة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني نذكر منها: "آه يا ليل"، "النفسية"، "مشاعر"، "انت عايش لك وبس"، "جرح تاني" التي رددها معها الجمهور، بالإضافة لأغنيات "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل بأغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

كما قدمت شيرين أغنية "وانت ماشي في سينا" مع الطفل الموهوب محمد أسامة إحتفالا بنصر حرب أكتوبر بعدها طالبته بتقديم أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".

واحتفلت الجامعة بعيد ميلاد شيرين الذي توافق مع يوم الحفل وشاركتها ابنتيها في تقطيع "تورتة الميلاد" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع الكاتب والاعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامي عبد العزيز، والاعلامية شريهان أبو الحسن، والاعلامي محمد الباز.

وقدمت الحفل النجمة الصاعدة هدى الإتربي، حيث تألقت بإطلالة راقية خطفت الأنظار، مؤكدة أن هذا الحفل يأتى استكمالاً للبرنامج الفني المتكامل الذي تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها وللجمهور، وفي إطار إيمانها بدور الفن في المجتمعات وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة في تشكيل الوجدان.

وحرصت عبد الوهاب في ختام الحفل على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة :"أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتني للغناء تاني قدام الجمهور اللي بحبه"، كما وجهت الشكر للاعلامي محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الجمهور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.

