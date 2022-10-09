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إيلاف: في خطوة تهدف لمنح المشاهدين جرعة مضاعفة من الترفيه، أعلنت منصة "شاهد" عن إطلاق ستةٍ من أقوى وأبرز الأعمال الحصرية على باقة VIP خلال ستة أيام تحت شعار "شاهد في أسبوع" الذي يمتد من 4 ولغاية 9 اكتوبر. من ضمنها الدراما الخليجية "نفس الحنين"، بطولة إلهام الفضالة، مرام البلوشي، أميرة محمد، عبد المحسن القفاص، شهاب حاجية، في الشرقاوي، شهد سلمان، روان العلي، رانيا شهاب، شبنم خان، منصور البلوشي، حسن المطوع وآخرين، وهو من تأليف محمد النشمي وإخراج خالد راضي الفضلي.

يُستهل العمل بخلاصة مفادها أن "المرأة إذا ما فقدت ثقتها برجل واحد، فقدت قدرتها على الثقة بكل الرجال". من هنا تنطلق الحكاية، لترصد حياة سيدات حرمهن القانون من حقوقهن بالمطالبة ببيت حكومي بسبب الانفصال، وتعيش كل واحدة منهن قصتها الخاصة.

ترصد الأحداث حكاية بثينة التي تدير صالون للسيدات على شفا الإغلاق، بعد أن سرق زوجها أموالها وهرب بها من البلاد واضطرت لإعالة والدته. في العمارة نفسها، تقطن صديقاتها نورية وليلى ووداد، اللواتي كن زميلاتها على مقاعد الدراسة، وانقطع التواصل بينهن جميعاً، لتلتقين مرة أخرى في أسوأ فترات حياتهن.

