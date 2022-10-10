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إيلاف: أطلقت منصة "شاهد" الدراما البوليسية "المتهمة" من "أعمالها الأصلية" ضمن "شاهد في أسبوع".

العمل من بطولة درة زروق، دياب، علي الطيب، عادل كرم، ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

تدور الأحداث حول نورهان التي تستيقظ في المستشفى بعد حادث مروري، لتجد نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، فيما تشير كل الأدلة إلى كونها الفاعلة. رحلة محفوفة بالمخاطر تخوضها نورهان لإثبات براءتها بعد هروبها من المستشفى لتتكشّف لاحقاً خيوط مؤامرة كبيرة ومعقدة.

من جانبها قالت درة زروق: "تحمست للتجربة بعد قراءتي للنص فهو ممتاز ومختلف ومليء بالأحداث والشخصيات والمواقع.. كل ذلك خلال 10 حلقات قوامها الإثارة والتشويق". وأضافت: "دور نورهان الذي أقدمه غني بالمشاعر والانتقالات والأكشن والحركة، وقد شدّتني الشخصية لكونها مختلفة عن كل ما قدمته."

بدوره قال دياب: "العمل يندرج تحت نمط السايكو- دراما، فهو دراما نفسية ذات طابع بوليسي مليء بالتشويق" وأضاف: "ألعب دور المقدم هشام دياب الذي يبحث في ملابسات الجريمة ويحاول حلّ ألغازها."

أما علي الطيب، فأشار إلى أنه يقدم "دور رضا، وهو شاب بسيط يعمل سائق سيارة أجرة، يعيل أسرته ويحاول طوال حياته الابتعاد عن المشاكل، إلى أن يجد نفسه متورطاً في مشكلة تنقلب معها حياته."

أخيراً وليس آخراً، أوضح كاتب العمل ومخرجه تامر نادي أن "المتهمة هو أول عمل درامي بوليسي أقدمه، ويحمل فكرة جديدة إذ تدور قصته خلال 4 أيام فقط، لذا فالأحداث المتسارعة والشخصيات المختلفة تتزامن معاً ضمن الحدث والتوقيت نفسه، مما يجعل المسلسل يتمتع بديناميكة عالية.. كل ذلك زاد من صعوبة التنفيذ ورفع من وتيرة التشويق، سيّما مع تعدد اللوكايشنز مما يمنح تنوعاً في الصورة والشكل والدراما."

