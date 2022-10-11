قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من العلا: تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في السعودية، وذلك مساء الجمعة المقبل. وستطلق خلاله ألبومها الغنائي العاشر "سيكوانا"، عبر حفل استثنائي تفتتح خلاله مسرح البلدة القديمة وسط الجبال وجمال الطبيعة الصحراوية في مدينة العلا.

واختارت ماسي أن تكون السعودية أولى محطات جولة حفلات الألبوم الجديد والذي سيظهر للنور في نفس يوم الحفل على مختلف المنصات الموسيقية العالمية، على أن تكمل جولتها بعدة محطات عربية من بينها مصر خلال العام الجاري.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد" سيكوانا" وجبة موسيقية متنوعة المذاقات بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

ويأتي ألبوم "سيكوانا' بعد النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير "أمنية"، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، والتي تكافئ أهمية جوائز الجرامي الأمريكية العالمية.

وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف العالمية بعد ترشحها لجائزتين عالميتين عن نفس الألبوم، فقبل اقتناصها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، تم اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم لعام 2020 في جوائز Songlines البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.