إيلاف: توفيت النجمة البريطانية أنجيلا لانسبيري، عن عُمر ناهز 96 عامًا، بحسب بيان أعلنت عنه عائلتها بالأمس.

وقالت الأسرة في بيانها: "أبناء السيدة أنجيلا لانسبيري حزينون لإعلان وفاة والدتهم أثناء نومها في منزلها بلوس أنجلوس، في تمام الساعة 1:30 صباح الثلاثاء".

ونوهت الأسرة بأن وفاة "لانسبيري" جاءت قبل 5 أيام من احتفال النجمة بعيد ميلادها الـ97.

جوائز

يذكر أن أنجيلا لانسبري، الممثلة الرائعة التي أسرت هوليوود في شبابها، وأصبحت ايقونة المسرحيات الموسيقية ببرودواي في منتصف العمر، اجتذبت ملايين المعجبين بصفتها المحققة التلفزيونية وكاتبة قصص الجريمة جيسيكا فليتشر في المسلسل الطويل "Murder، She Wrote".

فازت لانسبري بخمس جوائز توني لأدائها البطولي على مسارح نيويورك ، من "مايم" في عام 1966 إلى "بليث سبيريت" في عام 2009 ، عندما كانت في الثالثة والثمانين من عمرها.

لانسبري بدور مدام أركاتي في إنتاج عام 2009 لـ “Blithe Spirit” ومعها من اليسار ، جين أتكينسون، كريستين إيبرسول وروبرت إيفريت. سارة كرولويتش / نيويورك تايمز



ومع ذلك ، ظهرت في برودواي فقط من وقت لآخر على مدار سبعة عقود من العمل في السينما والمسرح والتلفزيون. كما سبق لها الترشح 3 مرات لجوائز الأوسكار.ومن أشهر أعمال النجمة الراحلة "Beauty and the Beast"، و" The Manchurian Candidate"، و"Anastasia"، و"Murder، She Wrote"، وغيرها الكثير.

وحصلت على أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن فيلمها الأول "Gaslight" في عام 1944، وجاء فيلمها الثاني في العام التالي "The Portrait of Dorian Gray"، ومرة ​​أخرى في عام 1962 بصفتها الأم التي خانت ابنها وبلدها في "المرشح المنشوري". (حصلت على جوائز غولدن غلوب عن الفيلمين الأخيرين).

أنجيلا لانسبري وبيلي بيفان وهورد هاتفيلد في مشهد من فيلم "The Picture of Dorian Gray".

قبلت الممثلة جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2013 ، لتتوافق مع جوائز توني الخمس التي حصدتها على مدى 40 عامًا - جمعت لانسبري أيضًا 11 ترشيحًا لجائزة إيمي عن دور جيسيكا فليتشر في مسلسل "Murder، She Wrote" ، لكنها لم تفز أبدًا.

انتقلت لانسبري من الادوار البارزة إلى لعب الأدوار المساندة لسيدة في منتصف العمر، بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، كانت تبلغ من العمر 37 عامًا فقط، عندما قامت بدور والدة لورانس هارفي المتواطئة في فيلم "المرشح المنشوري" ، على الرغم من أن البطل كان أصغر منها بعامين فقط.

نبذة عنها

ولدت في لندن ، وكانت والدتها ، موينا ماكجيل ، ممثلة ، والأب إدوارد لانسبري سياسي. توفي عندما كان عمرها تسع سنوات فقط ، وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الثانية انتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة في عام 1940 ، واستقرت في نيويورك.

درست لانسبري الدراما قبل أن تنتقل بدعوة من والدتها إلى لوس أنجلوس ، حيث عملت لفترة وجيزة في متجر حتى حصلت على دورها الرائع كخادمة شابة في فيلم "Gaslight" ، بطولة إنجريد بيرغمان وتشارلز بوير.

ظهرت لانسبري لأول مرة في برودواي عام 1957 ، ونجحت في تقديم أدوار البطولة لاحقًا في الأعمال الشهيرة "مامي" و "غيبسي" و "سويني تود" التي فازت عنها بجوائز توني.

تبجل أجيال من الأطفال لانسبري لأدوارها في ديزني، أولاً في الفيلم الموسيقي "Bedknobs and Broomsticks" عام 1971 ، ولاحقًا بصوت السيدة بوتس في فيلم الرسوم المتحركة المرشح لجائزة الأوسكار "الجميلة والوحش" عام 1991. كما لعبت دورًا صغيرًا في الجزء التكميلي لعام 2018 بعنوان "Mary Poppins Returns".

لانسبري مع رودي ماكدويل في فيلم ديزني الموسيقي الخيالي "Bedknobs and Broomsticks". وقدمت فيه دور ساحرة.

قالت لصحيفة هافينغتون بوست في عام 2012: "من الغريب أن الأطفال يتعرفون على صوتي". "سوف يسمعونني ويقولون ،" أمي ، هذه السيدة بوتس! "

حياتها العائلية

بعد زواج لم يدم طويلاً من الممثل ريتشارد كرومويل ، تزوجت لانسبري من الممثل البريطاني بيتر شو في عام 1949. وبقيا معًا حتى وفاته في عام 2003 ورزقا بطفلين ، أنتوني - الذي أخرج العديد من حلقات "Murder، She Wrote" - وديردري.

أصبح شو مديرًا لها في النهاية ، وكان له دور أساسي في الصفقة التي جعلتهم منتجي المسلسل الذي عُرض لأول مرة في عام 1984.

حققت Lansbury أعظم شهرة في الستينيات من عمرها من خلال البطولة في مسلسل "Murder، She Wrote". من بين جميع أدوارها ، قالت لانسبري إن جيسيكا فليتشر كانت تشبهها إلى حد كبير.

على الرغم من نجاح مسلسل "Murder، She Wrote" ، إلا أنه استقطب كبار السن، وأثارت قناة CBS حفيظة لانسبري بنقل المسلسل إلى ليلة الخميس مقابل "Friends" على قناة NBC في عام 1995 ، فيما تبين أنه الموسم الأخير له.

قال لانسبري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "لقد تحطمت" ، مضيفًة: "أشعر بالغضب حقًا لكل الأشخاص الذين شاهدونا" يوم الأحد ، حيث حقق العرض باستمرار تقييمات كبيرة بعد برنامج "60 دقيقة".

بعد انتهاء المسلسل ، لعبت لانسبري دور البطولة في عدة أفلام تلفزيونية بعنوان "Murder، She Wrote". واصلت العمل حتى الثمانينيات والتسعينيات من عمرها ، بما في ذلك المسلسل القصير "Little Women" عام 2017، ودور البطولة في إنتاج الفيلم الرائع "Driving Miss Daisy" أمام جيمس إيرل جونز عام 2015.

قال لانسبري في مقابلة عام 1998 مع أرشيف التلفزيون الأميركي: "أحب هذه الصناعة وأحب أن أكون فيها" ، مضيفًة فيما يتعلق بجمهور "الجريمة" ، "لقد أحبوه ، وكانوا مخلصين".