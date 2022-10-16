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إيلاف: يقترب موعد حفل الافتتاح لكأس العالم الذي سيقام في قطر يوم الأحد 20 نوفمبر على استاد البيت في مدينة الجور الساعة 19:00 (بالتوقيت المحلي).

,لا يزال غير معروف رسميًا من سيكون المغنون، ومع ذلك، يتوقع FIFA ختم مشاركة الفرقة BTS ووفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، قد تكون شاكيرا مرة أخرى نجمة حفل الافتتاح.

وفقًا لـ "Total Reporter"، ستفتتح المغنية الكولومبية كأس العالم جنبًا إلى جنب مع "Dua Lipa" وأعضاء "BTS"، الذين سيظهرون لأول مرة في افتتاحية كأس العالم.

لم يؤكد الفيفا الخبر بعد، لكن الشائعات بدأت تنتشر ويتخيل المشجعون بالفعل مدى إثارة العرض قبل مباراة قطر والإكوادور، الأولى في البطولة.

شاكيرا وبيكيه

وعلى صعيد آخر زارت شاكيرا والدة جيرارد بيكيه مونتسيرات برنابيو مؤخرًا. وأجروا محادثة ودية، أخبرتها فيها الأخيرة بأنها تحدثت إلى ابنها وأكدت له بأنه ارتكب خطأ بترك والدة أطفاله.

وفقًا لمارتن ، تعانقت شاكيرا ومونتسيرات واستقبلت كل منهما الأخرى بحرارة ، لكن المحادثة أصبحت متوترة عندما اشتكت شاكيرا إلى والدة بيكيه من مواقف ابنها وتقرب كلارا شيا للعائلة.

وكشفت الصحفية أن "والدة بيكيه دافعت عن صديقة ابنها قائلة إنها "كانت فتاة مهذبة وحنونة" فتكهرب الجو.

ارتبطت شاكيرا بشكل رومانسي بالنجم الإسباني لما يقرب من 12 عامًا وكانت علاقتها بوالدته قريبة دائمًا.

وفقًا لمصور الباباراتزي جوردي مارتين، اشترى بيكيه منزلًا بقيمة تزيد عن أربعة ملايين يورو تقريبًا بجانب المنزل الحالي، والذي يخطط لتحويله إلى جنة عاشق مع كلارا شيا. وفقًا لمعلومات من شخص مقرب من لاعب كرة القدم ، على الرغم من أن الثنائي يعيشان حالياً في شقته بوسط برشلونة ، إلا أنهما يخططان للانتقال قريبًا.

كلارا شيا وبيكيه



وقال "إنه منزل جديد ، في منطقة النخبة للغاية في برشلونة وبالقرب من حيث تعيش شاكيرا". هذا شيء سيمنح الثنائي أيضًا مزيدًا من الخصوصية والراحة ، نظرًا لأنهما سيكونان أقرب إلى الأطفال.