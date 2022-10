قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: يبدأ فيلم صالون هدى للمخرج الفلسطيني الحائز على الجوائز هاني أبو أسعد، انطلاقته التجارية في العالم العربي من خلال تونس، حيث يُعرض ابتداءً من الأربعاء 19 أكتوبر، في سينمات: سيني مدار قرطاج، أميلكار، متروبوليس منزل بورقيبة وسينما الماجستيك في بنزرت، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دول عربية أخرى.

وسوف يتبع عرض الفيلم في سيني مدار قرطاج يوم الأربعاء المقبل جلسة نقاش مع المخرج هاني أبو أسعد تبدأ الساعة 8 مساءً (بتوقيت غرينتش)، وكانت الصفحات الرسمية للفيلم على فيسبوك وإنستغرام قد نشرت الإعلان الرسمي.

وكان صالون هدى قد شارك في عدة مهرجانات عربية هي مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط بالمغرب وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في لبنان وحصل فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وافتتح مهرجان PalestineReel السينمائي في الإمارات ومهرجان ميتا السينمائي في دبي، وكان عرض الأول في العالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، وفازت بطلة الفيلم ميساء عبد الهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

وعالميًا، انطلق صالون هدى في دور عرض أميركية، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان ناشفيل السينمائي بأميركا ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا ومهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي بإسبانيا، مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، مهرجان أنا للسينما العربية المعاصرة في أمريكا، مهرجان الفيلم العربي بألمانيا.

صالون هدى هو أحد أكثر الأفلام العربية التي حصدت إشادات عالمية خلال العام الماضي حيث كتبت عنه نيويورك تايمز، بوسطن هيرالد، لوس أنجلوس تايمز، ذا نيويوركر، فارايتي وغيرهم، ومن أبرز ما كُتب عن الفيلم ما ذكره موقع روجر إيبرت "مشهد الاستجواب في صالون هدى مصنوع بحرفية شديدة على صعيد الكتابة والتمثيل"، وعلى موقع ذا نيويوركر كُتب "الفيلم يقدم مفاجآت درامية كما يورث قلق طويل الأمد"، فيما كتب موقع ذا فيلم ستيدج "هذه النوعية الغائبة عن المشهد والتي أتقنها مخرجين أمثال هيتشكوك تعود للحياة على يد هاني أبو أسعد"، وعلى موقع لوس أنجلوس تايمز "تقريبًا كل مشهد مصور على هيئة لقطة واحدة متواصلة، هي تقنية تجذبك أحيانًا، وفي أوقات أخرى تلفت انتباهك إلى براعة أبو أسعد"، وكتب موقع فارايتي "بحكمة يغلب عليها الهدوء تمكنت منال عوض من تجسيد موقف هدى المتصاعد أثناء مشهد التحقيق".

وعبر موقع The film stage كُتب "صالون هدى يُعيد أفلام غموض هوليوود من الأربعينيات للحياة، الوتيرة السريعة والأسلوب البسيط، يذكرنا بأفلام هيتشكوك"، وعلى موقع Exclaim كتبت أليشا موغال "فيلم مليء بالتقلبات العاطفية بأجمل طريقة ممكنة، تحفة فنية يجب مشاهدتها"، وفي سكرين دايلي كتبت ويندي آيدي "يعود أبو أسعد في صالون هدى لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها"، وعبر موقع إندي واير كتبت كيت إيربلاند "صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من محادثة بسيطة لدراما مرعبة".

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

الفيلم من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج H&A Production (هاني أبو أسعد وأميرة دياب)، وفيلم كلينك (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين MAD Solutions (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة فيلم كلينك منصب المنتج المساعد، كما يشارك Key Films وCocoon وشركة أفلام فلسطين في إنتاج الفيلم. وتتولى شركة MEMENTO INTERNATIONAL توزيع الفيلم دولياً فيما تتولىMAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

هاني أبو أسعد سيناريست ومخرج فلسطيني، يعد أحد أشهر وأهم المخرجين العرب المعاصرين، تضم قائمة أعماله أفلاماً عربية حققت نجاحاً دولياً استثنائياً حيث ترشح فيلم الجنة الآن (2005) لـجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وفاز بـالجولدن جلوب، وفيلم عمر (2013) والذي ترشح للأوسكار أيضاً كأفضل فيلم أجنبي، وفي 2017 أخرج أول أفلامه في هوليوود وهو The Mountain Between Us من بطولة النجمة كيت وينسلت وإدريس إلبا وافتتح الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعد فيلم صالون هدى أحدث أعماله.