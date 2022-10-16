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إيلاف: تم تكريم جوليا روبرتس على مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود في حفل "Academy Museum Gala" الحافل بالنجوم بلوس أنجلوس ليلة السبت.

حصلت روبرتس ، 54 عامًا ، على جائزة الأيقونة في متحف أكاديمية السينما، الذي احتفل بالتأثير الثقافي العالمي لعمل بطلة "Pretty Woman".

قالت جاكلين ستيوارت ، مديرة ورئيسة متحف الأكاديمية ، وفقًا لـ Deadline: "على مدار مسيرتها المهنية الواسعة والشهيرة ، جسدت جوليا شخصيات أيقونية وأدوارًا لا تُنسى".

"يسعدنا أن نكرم تميزها المستمر في الصناعة ومساهمتها في الفنون."

وكان جورج كلوني، الذي لعب دور البطولة إلى جانب “روبرتس” ست مرات خلال مسيرتهما المهنية اللامعة، وزوجته أمل كلوني من بين الضيوف الذين حضروا الحدث المليء بالنجوم.

كما تم تكريم ميكي لي وستيف ماكوين وتيلدا سوينتون لمساهماتهم في السينما.

الحفل جمع 10 ملايين دولار للمتحف.