قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: في خضمِّ الأزمات الخطيرة التي يمرّ بها لبنان على كافة المستويات الإقتصادية والسياسية والمصيرية، وفي ظل التدهور واليأس والإحباط والألم الذي يعيشه اللبنانيون، قررت لجنة "الموركس دور" الإنتفاض على هذا الواقع المرير ومواجهة هذه المرحلة المصيرية بإقامة حفلها السنوي لجوائز الموركس دور ليبعث الأمل في نفوس اللبنانيين ويعيد لهم الثقة بوطنهم.

وقد حمل الحفل بدورته الواحدة والعشرين شعار "Rise Up Lebanon - إنهض يا لبنان"، وفي هذا الشعار المميز دعوة واضحة لنقوم بلبنان من كبوته وننظر بإيجابية للمستقبل ونحاول جميعاً التكاتف لعودة بلاد الأرز إلى الإزدهار والنمو، وهو دعوة لإبراز الوجه الحقيقي للبنان، وجه الجمال والثقافة والفن والإبداع.

وقد عاد الحفل هذا العام الى "صالة السفراء" في كازينو لبنان وأقيم برعاية وزارات السياحة والإعلام والثقافة في لبنان، وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين، إضافةً الى حشد ضخم من الوجوه الفنية والإعلامية والإجتماعية اللبنانية والعربية والعالمية الذين ينتظرون هذا الحفل كل عام، والذين كان لإيلاف مقابلات ودردشات خاصة وحصرية معهم لحظة وصولهم على السجادة الحمراء تشاهدونها في هذا التقرير.

هذا وقد شملت التكريمات أسماء لبنانية وعربية وعالمية عدة نجحت في إثبات وجودها وتميّزها على الساحة الغنائية والتمثيلية من شهر يونيو 2021 ولغاية يونيو 2022.

