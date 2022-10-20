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إيلاف من مراكش: أعلن «المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش ، عن اختيار 23 مشروع فيلم للمشاركة في الدورة الخامسة لـ«ورشات الأطلس»، التي ستقام بمراكش خلال الفترة من 14- 17 نوفمبر المقبل، بالتوازي مع الدورة التاسعة عشرة للمهرجان المقررة خلال الفترة من 11- 19 نوفمبر 2022.

و«ورشات أطلس» هي برنامج الصناعة السينمائية لـ«مهرجان مراكش الدولي للفيلم»، ويهدف لدعم جيل جديد من المخرجين السينمائيين المغاربة والعرب والأفارقة، من خلال عرض مشاريعهم في الساحة الدولية، وفق بيان صادر عن إدارة المهرجان.

في دورتها الخامسة ستقدم «ورشات الأطلس»، 16 مشروع فيلم في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، تمثل 11 دولة جرى اختيارها من بين 240 طلبًا، للمشاركة من القارة الإفريقية والعالم العربي.

وأفاد البيان بأن هذه المجموعة، تتضمن عددًا من المشاريع لمواهب سينمائية صاعدة مثل: سامح علاء «مصر» الفائز بالسعفة الذهبية لـ«مهرجان كان» في فئة الفيلم القصير، إلى جانب مخرجين قُدِّمت أعمالهم في الساحة الدولية، مثل مريم بنمبارك «المغرب» التي تُوِّجت في «مهرجان كان» من خلال فيلمها الروائي الطويل الأول «صوفيا».

كما تشمل المجموعة المختارة كلاً من: رفيقي فاريالا «جمهورية إفريقيا الوسطى» وجورج بيتر بربري «لبنان»، اللذان شاركا في «مهرجان برلين» بفيلميهما «نحن الطلاب» و«عَ أمل تجي»، ومامادو ديا «السنغال» المتوج في «مهرجان لوكارنو» عن فيلمه «والد نافع».

إضافة إلى ذلك، سيكشف المخرج المغربي فوزي بنسعيدي عن مقتطفات من فيلمه الجديد «Déserts»، أمام مديري مهرجانات دولية في إطار «عروض الأطلس للأفلام».

وأوضح البيان أن المشاريع والأفلام الـ23 التي جرى اختيارها هذه السنة، ستستفيد من مناقشات وخبرات مستشارين خبراء، في مجال كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والمونتاج والموسيقى، قبل أن تشارك في سوق الإنتاج المشترك الذي يجمع ما يقارب 250 مهنيًا دوليًا معتمدًا في هذه الدورة.

ومن المقرر أن تمنح لجنة التحكيم جوائز مالية قيمتها 106 آلاف يورو، من بينها جائزة «ArteKino».

كما تقترح «ورشات الأطلس» مائدتان مستديرتان تركز على كتابة السيناريو، من خلال استعراض مسار مخرجين وكتاب سيناريو ذوي خبرة عالية، إضافة إلى لقاء يجمع العديد من الموزعين الرئيسيين في العالم العربي.

وتشهد الدورة الحالية نقاشات بين مهنيين في مجالات تخصصهم، مثل الصوت والكاستينغ والأرشيف والإنتاج، وذلك في إطار «منصة أطلس».

وفي دروته لهذا العام سيشهد «المهرجان الدولي للفيلم في مراكش» 7 أفلام منها 5 أفلام مغربية، سبق أن حظيت بدعم من قبل «ورشات الأطلس» في مرحلة التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

والأفلام الـ7 هي: «المحكور ما كي بكيش» لفيصل بوليفة «المغرب»، «ملكات» لياسمين بنكيران «المغرب»، «شظايا السماء» لعدنان بركة «المغرب» ، «عبدِلينيو» لهشام عيوش «المغرب»، «أسماك حمراء» لعبد السلام كلاي «المغرب»، «أشكال» ليوسف الشابي «تونس»، «تحت الشجرة» لأريج السحيري «تونس».