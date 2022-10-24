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إيلاف: بعد انطلاقته التجارية الناجحة في عدة دول عربية، يبدأ فيلم بنات عبد الرحمن رحلته في دور العرض المصرية، بحضور مخرجه زيد أبو حمدان وبطلته النجمة صبا مبارك والمنتجة آية وحوش، بالإضافة لعدد من النقاد والإعلاميين والفنانين، ليعود الفيلم إلى الجمهور الذي سبق ومنحه جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

إطلاق بنات عبد الرحمن تجاريًا في عدة دور عرض مصرية، هو الأول لفيلم أردني في تاريخ السينما المصرية، ليضاف هذا إلى إنجاز الفيلم بالاستمرار في السينمات الأردنية لـ 8 أسابيع على التوالي في سابقة هي الأولى أيضًا، ولتستمر جولة العروض التجارية عربيًا والتي استمرت لأسابيع في تونس والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت.

وتقول النجمة صبا مبارك "فخورة بعرض الفيلم في عدة سينمات في بلدي الثاني مصر، المكان الذي منحه جائزة الجمهور في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة، ما زلت أتذكر صدى استقبال الجمهور والتصفيق حينها في دار الأوبرا".

وتقول شاهيناز العقاد، مؤسسة شركة Lagoonie Film Production المُشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم "فخورة كشركة مصرية بالمشاركة في إنتاج فيلم أردني حاصل حتى الآن على 4 جوائز للجمهور وحقق صدى واسع في عدة دول عربية وعالمية، وهذا جزء من استراتيجية Lagoonie في المشاركة في أعمال مهمة من جنسيات عربية مختلفة، وسعداء بأن نكون جزءً من أول إطلاق تجاري لفيلم أردني في عدة سينمات مصرية".

ومن جانبهما يقول ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسات لشركة MAD Solutions المُشاركة في توزيع الفيلم"محاولة خلق مساحة للأفلام العربية بمختلف جنسياتها في دور العرض حول العالم العربي ضمن أولوياتنا في استراتيجيتنا في MAD، وجمهور هذه النوعية من الأفلام في تزايد مستمر، وحصول فيلم بنات عبد الرحمن على جائزة الجمهور دليل على جاهزية المشاهد لنوعية مختلفة من الأفلام.

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى MAD وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل فيلم بنات عبد الرحمن على جائزة الجمهور من 4 مهرجانات دولية وهم مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، مهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويهًا خاصًا، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. وفي مهرجان عمّان السينمائي الدولي لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وخلال شهر أكتوبر يشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا إلى جانب مشاركته في مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا. وخلال شهر نوفمبر من المقرر عرضه في مهرجان الفيلم العربي في زيورخ بسويسرا.

حصل بنات عبد الرحمن على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

Pan East Media شركة إنتاج إعلامي تأسست في 2011 على يد النجمة الأردنية صبا مبارك وآية وحوش، لتقديم محتوى سمعي بصري أصلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم وجوه جديدة مُدربة لتظهر في إنتاجات الشركة في العالم العربي، وفي 2015 نقلت صبا المقر الرئيسي للشركة إلى الإمارات وقامت بتوسيع خدمات الشركة لتشمل إدارة الفعاليات الثقافية، إدارة المواهب والإنتاج الترفيهي. علاوة على ذلك تهدف الشركة لإثراء جودة المحتوى المُقدم، وخلال السنوات الماضية قامت الشركة بكتابة وتطوير العديد من السيناريوهات لكل من السينما والتلفزيون.

زيد أبو حمدان مخرج وسينارست أردني، حاصل على درجة الماجستير في الفنون من أكاديمية نيويورك للأفلام في هوليوود بكاليفورنيا. بدأ حياته المهنية بالعمل منتجاً ومساعد مخرج في برامج تلفزيونية دولية، وشمل ذلك إعداد التقارير والإنتاج التلفزيوني لمجموعة MBC من هوليوود. امتد العمل التلفزيوني لزيد ليشمل تطوير محتوى لقناة E! Entertainment أثناء تغطية جوائز غولدن غلوب والأوسكار من لوس أنجلوس، بالإضافة لعمله كمخرج ومؤلف لبرامج تلفزيون الواقع وبنصوص مكتوبة مثل شارع السمسم، وبرامج المسابقات، والإشراف على برنامج ستوديو الفيلم العربي التابع لشركة إيمج نيشن أبوظبي. ومنذ عام 2009 كتب زيد وأخرج خمسة أفلام قصيرة حائزة على جوائز عالمية وحظيت بردود فعل نقدية إيجابية، ومن ضمنهم بهية ومحمود الذي مثّل الأردن لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير عام 2012.