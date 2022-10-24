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إيلاف: حقق ألبوم "الأربعين" للفنان المغربي "دون بيغ" نجاحاً كبيراً على تطبيق أنغامي منذ الساعات الأولى على إطلاقه، بعد تصدره المراتب السبع الأولى على نفس التطبيق.

ألبوم "الأربعين" يحمل عدة مفاجآت منها ديو مع مغني الراب الأميركي "The Game" و ديو مع فنان الراب المصري مروان موسى، و تريو جمع دون بيغ مع نجوم الأغنية الشعبية المغربية عبد العزيز الستاتي و سعيد الصنهاجي، و أغنية مع حميد القصري و غيرهم. وستعرف كليبات الألبوم مشاركة كوكبة من أبرز الممثلين المغاربة، ويتعلق الأمر بسعيد باي، السعدية أزكون، رفيق بوبكر، راوية، فاطمة الزهراء الجوهري، باخو، فوفانا.

الجدير بالذكر أن بيغ أطلق كأول مرحلة أغنية جمعته بالفنان الجزائري رضا الطالياني و الديو تصدر موقع يوتيوب لمدة أسبوعين على التوالي بعدها اصدر، 3 فيديوهات ترويجية لنفس الألبوم، و تصدروا أيضا اليوتيوب ليكون أول فنان مغربي يكتسح ب 4 فيديوهات اليوتيوب بمنطقة الشرق الأوسط.