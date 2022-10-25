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إيلاف: بدأت الفنانة المغربية سميرة سعيد بالترويج لأحدث أغانيها "يامي" التي من المقرر ان تبصر النور يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

الفنانة القديرة نشرت الملصق الإعلاني للأغنية التي كتب كلماتها الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، ولحنها بلال سرور، وتولى التوزيع والميكس هاني يعقوب.

أما جلسة التصوير الخاصة بالأغنية فتعاونت فيها مع المدير الإبداعي نضال هاني والمصور الفوتوغرافي إسلام عبدالحميد، وتولى توفيق الحسن تصميم الملابس التي ظهرت بها في الصور، كما تعاونت مع الماكيير اللبناني بول كوستانتينيان ومزين الشعر حمو محسن.

وكانت سعيد قد نشرت فيديو لها في الإستوديو تستمع لمقطع من الأغنية قبل أيام.

يذكر أن "مامي" هي الأغنية الثامنة التي تطرحها من البومها الرقمي "إنسان آلي".