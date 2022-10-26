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أيلاف: یشارك الممثل الشاب معتز ھشام في بطولة الموسم الثالث من المسلسل الاجتماعي لیه لاء؟! من بطولة النجمة نیللي كریم وتألیف مریم نعوم، والمقرر عرضه قریباً.

يذكر أن أحدث الأعمال التي شارك في بطولتھا معتز ھشام مسلسل "وعد إبلیس" الذي تصدر اھتمامات الجمھور على مواقع الواصل الإجتماعي ومحركات البحث خلال عرضه على منصة شاھد في 2022، وھو من إخراج البریطاني كولن تیج، وشارك معتز في التمثیل مع النجم المصري عمرو یوسف والأمیركیة باولا باتن.

معتز ھشام ھو ممثل مصري شاب أسس مسیرة فنیة بأدوار ممیزة ذات أبعاد نفسیة مركبة في أعمال ضخمة وناجحة، وقد لفت إلیه الأنظار بظھوره الأول بشخصیة السلطان العثماني سلیم الأول أثناء مرحلة طفولته في مسلسل ممالك النار 2019، الذي شارك في بطولته عدد كبیر من النجوم العرب من بینھم خالد النبوي، محمود نصر، عبد المنعم عمایري، نضال نجم وكندة حنا، تألیف محمد سلیمان عبد المالك وإخراج بیتر ویبر وألیخاندرو تولیدو.

قبلھا شارك معتز في مسلسل أبو عمر المصري 2018 بدور ابن النجم أحمد عز، كذلك شارك في الموسم الأول من مسلسل الاختیار 2020 أمام أمیر كرارة وأحمد العوضي، ثم القاھرة: كابول 2021 تألیف عبد الرحیم كمال وإخراج حسام علي، وبنفس العام كان بطل حكایة شبح البدروم ضمن مسلسل الرعب خارج السیطرة، وقدم فیه دور شاب یتعرض للتنمر المستمر في المدرسة فیتحول إلى سفاح.

وفي السینما شارك معتز في بطولة فیلم الرعب النفسي قبل الأربعین الذي استمر في دور العرض المصریة لمدة 14 أسبوعاً في 2021، ثم فیلم الإثارة 11:11 2022 أمام النجمین إیاد نصار وغادة عادل.

