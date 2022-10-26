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إيلاف: احتفلت كل من "استوديوهات MBC" ومنصة "شاهد" بإطلاق النسخة العربية من مسلسل "المكتب" – "The Office"، وذلك بحضور نجوم العمل وصنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمدعوّين، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين في "شاهد" و"استوديوهات MBC".

استُهلّت فعاليات الحفل - الذي أقيم في فندق هيلتون الرياض - بمرور النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، أعقب ذلك عرض خاص للحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، بموازاة إجراء لقاءات صحفية ومتلفزة مع صناع العمل ونجومه، والتقاط الصور التذكارية.

جديرٌ بالذكر أن مسلسل "المكتب" من إنتاج "استوديوهات MBC" ويُعرض على باقة VIP من "شاهد" اعتباراً من 28 اكتوبر ، وهو من كتابة عبد الله الظهران ومعه كل من نواف الشبيلي وفهد البتيري ولؤي فلمبان ونهى سعدي، وإخراج هشام فتحي، وبطولة صالح أبو عمرة وسعد عزيز وآخرين وكوكبة من الممثلين السعوديين..