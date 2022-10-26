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إيلاف: شاركت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة في افتتاح "القمة الثقافية 2022" في دورتها الخامسة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والتي انعقدت في منارة السعديات.

قدّمت وهبه في يوم الافتتاح مداخلة غنائية راقية في حضور عدد من رؤساء الدول السابقين والقادة الثقافيين والفنانين ونخبة من قادة قطاعات الفنون والتراث والإعلام والمتاحف. وفي فسحة تمزج بين الكلاسيكي والصوفي والمعاصر، حلقت "كاهنة المسرح" أو "قصيدة الغناء" كما لقّبتها الصحافة الغربية، إلى أقاصي الوجدان وجالت بصوتها في مقامات الوجد المنمّق بالارتجالات الشجيّة. فأنشدت شذرات من قصائد لكبار أمثال جبران خليل جبران (أعطني الناي)، رابعة العدوية (أحبك حبين)، محمود درويش (فكّر بغيرك)، أدونيس (أجمل ما تكون) وغيرهم، في توليفة تستلهم الموسيقى العالمة وتستند إلى مناخات فلسفية وجودية وأُطُر يغدو فيها الأداء أنفاساً لناي الروح، تحاكي واقع الإنسان، علاقته مع الطبيعة، الأرض والزمن. وختمت ب أغنية لإديث بياف بالفرنسية والعربية.

