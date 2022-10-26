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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "شو إلا معنى" مساء اليوم الثلاثاء، وهي الثالثة التي تقدمها هذا العام بعد أغنيتي "ولو"، و"أنا بنت".

"شو إلا معنى" من كلمات غنى سنو، والحان وتوزيع جمال ياسين، وإخراج سراج مجدلاني، تأتي قريبة من نمط وأسلوب الأغاني التي قدمتها قبل عامين مثل " قولولو"، وقبلها "تلاقينا" و"الي وملكي" التي تخطت حاجز الـ 23 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ويأتي هذا العمل بعد فترة انشغال طويلة بالتمثيل، وخوضها تجربتها الأولى في مسلسل 2020، ومن ثم الانتقال لبطولة "حكايتي" وجديدها مسلسل "نزيف"، حيث تؤكد ماريتا الحلاني أنها تريد التركيز على الغناء هذه الفترة وتقول: "هذه الأيام أقضي وقتاً طويلاً داخل الاستوديو، نفكر ونعمل ضمن فريق متجانس مع شعراء وملحنين وموزعين، وندرس جميع الأفكار وكل ما هو جديد، هذا الأمر يحمسني ويملأني طاقة وحيوية".