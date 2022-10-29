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إيلاف: أكمل لاعب كرة القدم الأميركية توم برادي وعارضة الأزياء جيزيل بوندشين طلاقهما، حسبما أعلن يوم أمس الجمعة، بعد زواج استمر 13 عامًا.

تم تقديم وثائق الطلاق يوم الجمعة في مقاطعة جليدز، فلوريدا، وهو موقع ريفي بالقرب من بحيرة أوكيشوبي بعيدًا عن أضواء المدينة الكبيرة، وفقًا لسجلات المحكمة. تم الطلاق نهائياً في نفس اليوم.

قال قاضي الدائرة جاك لوندي : "تم فسخ زواج الطرفين بشكل لا رجعة فيه، ويعود كل من الزوجين إلى وضع كونه أعزب وغير متزوج" ، مشيرًا إلى أن اتفاق تسوية الزوجين لن يتم تقديمه في المحكمة لكنهم "أُمروا بالامتثال لشروط" تلك الوثيقة بالإضافة إلى خطة الأبوة والأمومة السرية لأطفالهم.

نشر برادي وبوندشين تصريحات صباح الجمعة على إنستغرام ، قال كل منهما إنه توصل إلى القرار "وديًا: "إن قرار إنهاء الزواج ليس سهلاً أبدًا ، لكننا تفرقنا ، وبينما يصعب ، بالطبع ، المرور بشيء كهذا ، أشعر بأنني محظوظة على الوقت الذي قضيناه معًا وأتمنى الأفضل لتوم دائمًا ،" كتبت بوندشين.

قال كلاهما إن أولوياتهما تكمن في أطفالهما وطالبا بالخصوصية.

وكتب برادي يقول "توصلنا إلى هذا القرار بإنهاء زواجنا بعد تفكير كبير". "القيام بذلك أمر مؤلم وصعب بالطبع ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يمرون بنفس الشيء كل يوم في جميع أنحاء العالم."

وقع الطلاق في منتصف الموسم الثالث والعشرين من دوري كرة القدم الأميركية لبرادي ، ووسط سلسلة هزائمه الثلاثية الأولى منذ 20 عامًا ، بعد أشهر فقط من وضع بطل سوبر بول سبع مرات حداً لتقاعده قصير العمر. حيث أعلن لاعب الوسط في Tampa Bay Buccaneers - الذي أعرب منذ فترة طويلة عن رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع بوندشن وأطفاله الثلاثة - عن مغادرته اللعبة في فبراير ، فقط ليغير رأيه بعد 40 يومًا.

"ما الذي عليك إثباته أكثر من ذلك؟" أخبرت بوندشين زوجها على الهامش بعد فوزه الأخير الذي حطم الرقم القياسي في سوبر بول ، كما روى برادي نفسه بعد فترة وجيزة من الفوز.

على الرغم من أن برادي قال في البداية إن تقاعده كان فرصة لتركيز "وقته وطاقته على أشياء أخرى تتطلب اهتمامي" ، فإن جزءًا من دافعه للعودة كان ما أشار إليه على أنه "عمل غير مكتمل" مع القراصنة. إذ فشل الفريق في الوصول إلى Super Bowl الموسم الماضي في محاولة لتكرار الفوز بالبطولة.

وكانت بوندشين قد صرحت لـ "CBS This Morning" في عام 2017 إنها كانت قلقة على زوجها بعد تعرضه لارتجاج في المخ في العام السابق. ورفض فريق برادي آنذاك، نيو إنجلاند باتريوتس، ووكيله الرد على تعليقاتها في حينها، وقال متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي إنه لا توجد سجلات لتعرض اللاعب الشهير لإصابة في الرأس.

وقال برادي لاحقًا إنه يفضل الحفاظ على خصوصية تاريخه الطبي.

وقالت عارضة الأزياء لمجلة ايل في سبتمبر "من الواضح أن لدي مخاوف. هذه رياضة عنيفة للغاية ولدي أطفالي وأود أن يكون أكثر حضورا". "لقد أجريت هذه المحادثات معه مرارًا وتكرارًا بالتأكيد. لكن في النهاية ، أشعر أن على الجميع اتخاذ قرار يناسبهم. يحتاج إلى متابعة ما يسعده أيضًا."

تم تقديم بوندشين لبرادي من قبل صديق مشترك وتزوجا - مرتين - بعد أكثر من عامين على لقائهما. قالا "عهود الزواج" لأول مرة في أوائل عام 2009 في كنيسة كاثوليكية في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، أمام العائلة والأصدقاء المقربين ، تبعها حفل زفاف ثانٍ في منزلها في كوستاريكا بعد شهرين تقريبًا.

ولد ابنهما بنيامين في وقت لاحق من ذلك العام ، وتبعته ابنة ، فيفيان ، في عام 2012. ولدى برادي أيضًا ابن يبلغ من العمر 15 عامًا ، جاك مويناهان ، من علاقة سابقة مع الممثلة بريدجيت مويناهان.

حصلت بوندشين ، التي بدأت بعرض الأزياء في سن 13 عامًا في البرازيل ، على مكانتها كواحدة من أعلى العارضات أجورًا في الصناعة بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصبحت عنصرًا أساسيًا في الصحف الشعبية ، تغذيها علاقة مع ليوناردو دي كابريو. بالإضافة إلى المشي على مدارج كبار المصممين ، والظهور في حملات لماركات الأزياء الراقية وعروض الأزياء على حد سواء ، فقد وقعت على دور ملاك فيكتوريا سيكريت واضطلعت بأدوار سينمائية صغيرة - بما في ذلك في فيلم "The Devil Wears Prada".

تراجعت خطوة إلى الوراء من عرض الأزياء في عام 2015 ، وتخلت عن العمل على المدرج وقصرت نفسها على عدد قليل من الحملات الإعلانية وأغلفة المجلات في السنة. لقد قدمت استثناءً واحدًا كبيرًا ، حيث ارتدت ثوبًا لامعًا وابتسامة كبيرة في عام 2016 عندما عبرت مدرجًا بطول 400 قدم (120 مترًا) في أولمبياد ريو بينما أدى زميلها البرازيلي دانيال جوبيم "الفتاة من إيبانيما".

منذ تقليص التزاماتها في عرض الأزياء ، كرست نفسها للنشاط البيئي ، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على غابات الأمازون المطيرة ، والمشاريع التجارية مثل العناية بالبشرة الصديقة للبيئة وخط الملابس الداخلية. كانت تتحدث أيضًا عن الصحة العقلية ، وكشفت عن نوبات الذعر المنهكة التي قالت إنها جعلتها تفكر في الانتحار وانتقدت معايير الجمال غير الواقعية.

قبل كل شيء ، أخبرت بوندشين مجلة "إيل"، أن أولويتها القصوى هي عائلتها: "لقد قمت بدوري ، وهو (أن) أكون هناك من أجل (توم). انتقلت إلى بوسطن ، وركزت على إنشاء شرنقة وبيئة محبة لأطفالي لينموا فيها وأن يكونوا هناك لدعمه وفي سعيه لتحقيق أحلامه". "إن رؤية أطفالي ينجحون ويصبحون بشرًا صغارًا جميلين كما هم ، ورؤيته ينجح ويتحقق في حياته المهنية ، يجعلني ذلك سعيدًة في هذه المرحلة من حياتي ، أشعر أنني قمت بعمل جيد . "

بعد سنوات في بوسطن - حيث لعب برادي مع باتريوتس - ثم انتقلت مرة أخرى إلى تامبا معه في عام 2020 ، قالت إن لديها خططها الخاصة: "لدي قائمة ضخمة من الأشياء التي يجب أن أفعلها ، والتي أريدها في سن 42 ، أشعر بأنني أكثر ارتباطًا بهدفي ".

بلغ برادي 45 عامًا في أغسطس ، عندما غادر فرق القراصنة لمدة 11 يومًا لأسباب شخصية غير محددة. وأيد الفريق الإجازة ، واصفا إياها بفترة راحة مخطط لها مسبقا متفق عليها قبل بدء المعسكر التدريبي في يوليو.

وقع برادي ، الفائز بجائزة NFL MVP ثلاث مرات ، عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 375 مليون دولار ليصبح محلل كرة القدم الرئيسي في Fox Sports بمجرد أن يعتزل. متى سيكون ذلك أمر غير مؤكد بعد - بينما أعرب برادي عن اهتمامه بتمديد مسيرته الكروية إلى ما بعد منتصف الأربعينيات من عمره إذا ظل بصحة جيدة ، كانت لدى بوندشن فكرة مختلفة في عام 2017، حيث قالت خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس: "هذا النوع من العدوانية طوال الوقت ، لا يمكن أن يكون صحيًا بالنسبة لك". وأضافت "أنا أخطط له ليكون بصحة جيدة والقيام بالكثير من الأشياء الممتعة عندما نكون في سن 100 ، على ما آمل."