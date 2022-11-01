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إيلاف: طرحت الفنانة اليمنية أروى أغنية خليجية جديدة بعنوان "ظالم" من كلمات محمد القاسمي، والحان ادهم، وتوزيع محمد عصمت، ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديو بأول تعاون بينهما.

صورت الأغنية بعدسة المخرج عادل سرحان، وظهرت فيها باطلالات منوّعة من الفساتين ذات الألوان الطبيعية كالأخضر والأصفر بما يناسب المشاهد الخارجية ومواقع التصوير في النهار والليل، بينما ارتدت اللباس المناسب داخل المنزل بمشاهد الشجار والنزاع مع شريكها.

قدمت الأغنية جرعات عالية من عذاب الحبّ بين الزوجين وانكسار العلاقة بينهما، وبخلاف الاغنيات السابقة ترجمت أروى بأدائها دور الظالم وما يتركه من آثار مدمّرة على النفس فغنت:

ظالم ظلمتك و اعترف

لما جرحتك للاسف

وأكبر جريمة في الهواء

خليت دمعك ينذرف

ظالم كسرت بخاطرك

وابكيت ماضي و حاضرك

سامحني ادري ما تفيد

قلبك تغير و اختلف

حبيبي طالبك تجرحني

وبرضا منك تعاقبني

ظالم وأبيك تقهرني

وتاخد بثار الي سلف

ظلمتك وحقك علي

ال شفته مني مو شوي

خلصني و اكوي قلبي كي

قلبي الي هالذنب اقترفت

أروى تخطت بهذا الكليب دور الفنانة المؤدية لأغنية “ظالم” ولعبت دوراً درامياً تمثيلياً فائق الاحترافية عكست فيه الحالات النفسية المرافقة للمرأة بين الألم والدموع والمواقف الصادمة، فأتى العمل متناغماً بين الصوت والصورة، وبدا جلياً قوة الاحساس والمشاعر بالغناء والتعبير بالعيون والحركة للحالة العاطفية.





