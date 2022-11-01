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إيلاف: بدأ مؤخراً عرض المسلسلين التركيين "لعبة الحياة" و"فريد" على قناة MBC4 مُدبلجين إلى العربية بعد عرضهما في تركيا مباشرةً، فيما يُعرض المسلسلين على باقة VIP من "شاهد" بالتزامن مع عرضهما في تركيا مع توفير خيارَي المشاهدة بالدبلجة العربية أو باللغة التركية مع ترجمة إلى العربية.

تدور أحداث مسلسل "لعبة الحياة" من إنتاج شركة O3 Medya حول كبيرٍ للأطباء يتم تعيينه كرئيس لإدارة مستشفى كان له في الماضي عهداً ذهبياً. وفيما يحاول الطبيب إعادة المستشفى إلى عهده السابق وإنقاذ المزيد من الأرواح، يرصد العمل يوميات الأطباء والمرضى وقصص الحب والصداقات والتفاني في هذه المهنة النبيلة. يلعب بطولة "لعبة الحياة" كل من أولاش تونا أستيبي، هزار إرغوتشلو، هاندي دوغانديمير.

أما مسلسل "فريد" من إنتاج شركة OGM Picture، فتدور أحداثه حول شاب ثري ومُستهتر يجد نفسه مضطراً للرضوخ لقرار جدّه كبير العائلة، بتزويجه من ابنة إحدى العائلات من مسقط رأسه، وذلك لتلقينه درساً في الحياة. يلعب بطولة العمل آفرا ساراتش اوغلو، وميرت رامزان ديمير.