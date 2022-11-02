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إيلاف: تثبت هاجر السرّاج براعتها في التلون بين الشخصيات الدرامية المختلفة وتمكنها من تجسيد شخصية فتاة مصرية من الدرجة الأولى، لدرجة تجعلك كمشاهد تظن أنها مصرية في الأصل وليست سورية، وذلك من خلال تجسيدها لشخصية نادية الوصولية التي تضع مصلحتها فوق كل اعتبار باحثة عن المكاسب المادية، وذلك ضمن أحداث مسلسل الدراما النفسية "اتزان" الذي يُعرض حالياً على منصة "Watch It" كواحد من أحدث إنتاجاتها الأصلية.

تدور أحداث مسلسل اتزان حول رحمة التي تعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة والدها، وانعكاس هذا على زوجها وطفلهما وكل من حولها. وفيه تجسد هاجر السرّاج شخصية (نادية) ابنة عم رحمة التي تعود من خارج مصر بعد وفاة عمها لكي تطالب بحقها في الميراث.

لا تكتفي نادية بنصيبها من هذا الميراث، بل تطمع في الحصول على المزيد، فنراها تعقد اتفاقاً سريًاً مع زوج ابنة عمها وصديقة عمرها رحمة، يوحي بإبرام صفقة بيع وشراء بينهما، سيتم خلالها استغلال الاثنان لأفراد أسرة العم بما فيهم رحمة نفسها. والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام وتأليف سيد عمر، وبطولة صدقي صخر، ركين سعد، نبيل عيسى، وزينب غريب.

تأتي مشاركة هاجر السرّاج في بطولة مسلسل اتزان بعد ما حققته من نجاح في موسم رمضان 2022 عندما لفتت أنظار الجمهور من خلال دورها في مسلسل بطلوع الروح، بتجسيدها لشخصية لينا زوجة عمر الدسوقي (أحمد السعدني) القيادي بتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية. وبرعت هاجر في تجسيد الشخصية التي تجمع بين السذاجة والتمرد، فهي تدخن السجائر وتذهب إلى الكوافير خفية، وتضع مستحضرات التجميل، وتفعل أشياءً غير مسموح بها للنساء في داعش، ولكنها في الوقت ذاته، مبهورة بالعالم الذي تعيش داخله في الرقة وبزوجها القائد عمر وما له من سلطة داخل الدولة الإرهابية. والمسلسل كان يُعرض على قناة mbc ومنصة شاهد، بطولة النجمة منة شلبي، محمد حاتم، إلهام شاهين، وعادل كرم وإخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

درست هاجر السرّاج صناعة الأفلام وعملت بعدها كمساعدة إنتاج، لكن شغفها قادها إلى عالم التمثيل، رغبة منها في اكتشاف العلاقة بين المخرج والممثل، لتقرر العمل أمام الكاميرا بدلاً من العمل خلفها.

