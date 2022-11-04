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إيلاف: جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، تتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدة الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، في الدراما الاجتماعية التشويقية "النزوة"، وهو من "عروض شاهد الأولى"، ويعرض اعتباراً من 3 نوفمبر على باقة VIP من شاهد. يضم العمل خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، سالي شاهين، مراد مكرم، عمرو صالح، نور محمود، زياد النبوي، بمشاركة مجموعة من الضيوف منهم سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، نهى الخولي وآخرين. تولى محمود دسوقي الإشراف على تطوير المحتوى، وكتب السيناريو وحوار محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

يستعرض العمل قصة حب بين رجل وامرأة يعيشان علاقة شائكة ومعقدة، فالرجل متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وامرأة متزوجة خسرت طفلها، وتعاني خلافات ومشاكل مع عائلة زوجها. تبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان عن طريق الصدفة، وكيف عاشا مغامرة مرت بعراقيل كثيرة، وكيف غيّرت نزوة حياة كل منهما، وعكّرت صفو علاقته بأسرته. وعند ارتكاب جريمة قتل، ستنقلب كل الموازين، فمن هم المتهمين، ومن هو المستفيد من هذه الجريمة، وهل هو المرتكب الحقيقي لها؟

الجدير بالذكر أن الحلقات تطرح وجهتي نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، ومستعرضاً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.