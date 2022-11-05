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إيلاف: في 25 أكتوبر ، أعلنت المغنية الأميركية كاري أندروود أنها ستغني في حفل توزيع جوائز موسيقى الريف، يوم 9 نوفمبر، أحدث أغنياتها المنفردة "Hate My Heart" من ألبومها "Denim and Rhinestones".

في حين أن الخبر أثار حماسة المعجبين بالتأكيد، إلا أن الكثير منهك لم يسعهم سوى الانتقال إلى قسم التعليقات للتعبير عن آرائهم حول إحدى الجوائز التي رشحت لها.

فبالإضافة الى جائزة "Entertainer of the Year"، فقد رشحت كذلك أيضًا لفئة أفضل مغنية لهذا العام، وفئة الحدث الموسيقي لهذا العام مع Jason Aldean.

تعليقاً على الخبر كتب أحد الأشخاص على الإنستغرام: "أدعو الله أن تفوز بـ EOTY (فنانة العام) !!!! لقد استحقت ذلك لسنوات .. [في رأيي] كان يجب أن تحصل على 3 من هذه الجوائز حتى الآن".

متابع آخر كتب: "من الأفضل أن تفوز بجائزة أفضل مغنية لهذا العام خاصة [لأنها] في جولة والحفل الموسيقي الذي ذهبت إليه كان الأفضل على الإطلاق ،" .

ودخل آخر على خط النقاش مهدداً بالقول: "EOTY (فنانة العام) أو سنقوم بأعمال شغب".

يمثل هذا الترشيح المرة الرابعة التي تتنافس فيها أندروود على هذه الجائزة خلال ست سنوات ، حيث خسرت مؤخرًا أمام "Luke Combs" في عام 2021.

مرة أخرى في عام 2020 ، كان الناس ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة رد كاري عندما خسرت أمام إريك تشيرش. حتى المرشحة زميلتها ميراندا كان لديها ما تقوله عن خسائر صديقتها المستمرة عندما تحدثت إلى لوس أنجلوس تايمز في سبتمبر من ذلك العام قائلة: "أعتقد أن كاري كان يجب أن تأخذ الجائزة".

سواء ربحت أو خسرت بالتأكيد ستكون محط الأنظار على ردة فعلها مرة أخرى.