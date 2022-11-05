قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: من المقرر أن ينطلق عرض ريهانا الرابع للأزياء "Savage X Fenty" الأسبوع المقبل ، وسط جدل أثاره خبر مشاركة جوني ديب فيه.

سيتم عرض فيلم "Savage X Fenty Vol. 4" لأول مرة على منصة "Amazon Prime" يوم الأربعاء المقبل، والمعجبون ليسوا سعداء للغاية لظهور جوني ديب فيه.

بينما ظهر العديد من المشاهير مع ريهانا من قبل ، سيصنع ديب التاريخ باعتباره "أول ذكر يشارك في هذا الحدث الذي سبق أن شاركت به سيندي كروفورد وإريكا بادو في العروض السابقة" ، وفقًا لما صرح به أحد المصادر لشبكة فوكس نيوز ديجيتال.

تشمل القائمة الطويلة من النجوم التي ستظهر بملابس "Savage X Fenty"، كارا ديليفين ، إيرينا شايك ، جوان سمولز وتراجي بي هينسون ، من بين آخرين كثيرين.

وتم التأكيد على أن ديب لم يصور إطلالته مع أي مشاهير آخرين.

بعد الأخبار ، توجه العديد من المعجبين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم حول ظهور ديب في العرض.

"ريهانا لا يمكن أن تكون جادة؟ مع كل هؤلاء الرجال الجميلين وغير المثيرين للمشاكل في هوليوود ، وجوني ديب هو الشخص الذي يروق لك أكثر؟" كتب مستخدم واحد على تويتر.

وأضاف مستخدم آخر "احذفي مشهد جوني ديب الآن إذا كان موجودًا".

في وقت سابق من هذا العام ، كان ديب وشريكته السابقة ، آمبر هيرد ، أمام المحكمة في قضية تشهير.