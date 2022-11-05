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إيلاف: تحدث ديفيد زاسلاف ، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery ، عن إمكانية القيام "بشيء ما" مع المؤلفة جي كي رولينغ فيما يخص سلسلة هاري بوتر مستقبلاً، خلال مكالمة أرباح الشركة يوم الخميس.

قال زاسلاف ، في Variety: "سيكون لدينا تركيز حقيقي على المشاريع الفرعية". "لم نقم بإنتاج فيلم" هاري بوتر "منذ 15 عامًا. قدمت أفلام DC وأفلام" هاري بوتر "الكثير من الأرباح Warner Bros. Motion Pictures على مدار الـ 25 عامًا الماضية.

وتأتي احتمالية صناعة أفلام مستقبلية من سلسلة الكتب المحبوبة في أعقاب إنتقاد نجم الفيلم دانييل رادكليف لتعليقات رولينج المثيرة للجدل حول المتحولين جنسيًا.

إذ واجهت رولينج رد فعل عنيف في صيف عام 2020 عندما تحدثت بصراحة عن الهوية الجنسية ، والتي اعتبرها الكثيرون كارهة للمتحولين جنسياً. تضمنت إحدى التغريدات من المؤلفة البريطانية ، "أنا أعرف وأحب الأشخاص المتحولين جنسياً ، لكن محو مفهوم الجنس يزيل قدرة الكثيرين على مناقشة حياتهم بشكل هادف. ليس من الكراهية قول الحقيقة."

بعد ذلك ، كتب رادكليف رسالة مفتوحة لمشروع تريفور ، وهي منظمة تهدف إلى منع الانتحار بين الشباب المثليين.

"السبب الذي شعرت [انني كنت بحاجة لقول شيئًا ما عندما فعلت ذلك ، هو أنه ، خاصةً منذ الانتهاء من" بوتر "، قابلت الكثير من الأطفال والشباب المثليين والمتحولين جنسيًا الذين لديهم قدر كبير من التفاعل مع بوتر"، قال رادكليف لـ IndieWire

يذكر أن رولينغ ستصدر أربعة كتب إلكترونية جديدة لهاري بوتر الشهر المقبل

لم ينته السحر بالنسبة لمحبي هاري بوتر فمن المقرر أن تطلق رولينغ مجموعة جديدة من القصص القصيرة تركز على مدرسة هوجورتس.