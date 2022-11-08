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إيلاف: أطلقت الفنانة السورية سارة فرح أغنيتها المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "غايب" خلال حفل جمع فريق عملها والأصدقاء والصحافة، وهي باللهجة اللبنانية، من كلمات الشاعر فادي أسعد، والحان مصطفى محفوظ ،وتوزيع سليمان دميان.

سارة التي شكلت علامة فارقة خلال ظهورها في برنامج الهواة ستار أكاديمي، حيث جمعت بين جمال الشكل وعذوبة الصوت، عادت إلى لبنان بهدف إصدار أغنيتها "غايب" التي صورتها مع المخرج زياد خوري، وهي من إنتاج شركة وتري.

