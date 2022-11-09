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إيلاف: في حوار لإيلاف مع نايلة تويني، أكدت أنها لم تتخل عن أملها بلبنان أبداً، ومنذ ١٦ عاماً تركت بداخلها هذا الأمل والقوة على الإستمرار وعدم الإستسلام والمضي قدماً بالرغم من كل شيء، لأنها تعشق لبنان وتؤمن أن لبنان هو ذاك الذي يشبهنا نحن، وهذا هو لبنان الذي يجب أن ندافع عنه.

مضيفةً: "إذا كلنا تركناه للبنان شو بيبقى منه؟!" مؤكدة أن الأمر طبعاً صعب جداً ولكن المسؤولية كبيرة!

ونوهت الى أنه من الصعوبات والدمار والمشاكل يولد شيء أجمل، وهذا ما يقومون به في جريدة النهار فلم يستسلموا أبداً وأكملوا الطريق مجروحين ومكسورين ومحطمين، ولكنهم إستطاعوا أن يصلوا الى العالم العربي بأكمله وبالتالي أصبحت النهار موجودة في كل بلد عربي.

وعن والدها الراحل جبران تويني، أفصحت نايلة أن هناك رسالة وقوة تعطيها كل يوم لأنها تريد أن تكمل رسالة جبران، وأضافت: "علمنا ما نستسلم ونكون الى جانب الشباب واللبنانيين ونكون صورة لبنان، وهذا هو دورنا اليوم أن نكون صورة لبنان في العالم أجمع، وأن نقف الى جانب الشباب ونساندهم وندعمهم".

وختمت بالقول: "جبران معي في كل لحظة من حياتي بالمنيح وبالأيام الصعبة ومكملين.."