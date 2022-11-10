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إيلاف: يتوسّع نشاط زهرة، وتعلن عن افتتاح صالون الحلاقة الرجالي "موس وشفرة"، بعدما باتت الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة، ويفتتح أنس مقهى لتقديم النرجيلة تتردّد عليه النساء، وهو ما يسبب خلافات وغيرة بين الزوجين ضمن الموسم الثاني من الكوميديا الاجتماعية "صالون زهرة"، وهو من "عروض شاهد الأولى" وينطلق يوم الخميس 10 نوفمبر على باقة VIP من "شاهد".

يقف أمام صالون زهرة الجديد، طابور من الرجال ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. هناك تستعين زهرة بزيكو وفادي لمساعدتها، واللذين يورطانها بمشاكل كبيرة وأمور مستعصية. وأثناء تحضيرات افتتاح الصالون، تكتشف أن عصابة الاتجار بالممنوعات عادت لتحوم حول انس، لتوريطه مجدداً، في حين يرفض هذا الأخير الأمر رفضا قاطعاً، هو الذي قطع وعداً لزهرة أن يبتعد عن الأعمال غير القانونية.

من جهة ثانية، تتسلّم هنادي الملحمة وتديرها على طريقتها تحت رعاية الجار عبد الله. وإثر سفر سمير، سيرسل بدلاً منه ابن خالته منير ويجعله مساعداً لأنس، والذي يورط أنس بمشاكل كثيرة طمعاً بالمال. ومنذ الحلقة الأولى، نكتشف أن ثمة من يلاحق زهرة، ويبدو كالشبح الذي يختفي ويظهر فجأة.

في سياق الأحداث، تصل حافلة من سوريا على متنها والدة أنس وخالته وعمته، اللواتي يأتين في زيارة عائلية مفاجئة لكن في وقت غير مناسب للجميع. وسيجعل وجود أم انس وقريباتها الوضع أكثر تأزماً، لاسيما أن النساء الثلاث لا يعرفن الكثير عن تفاصيل حياة أنس وزهرة مما يسبب الكثير من المواقف المحرجة والمضحكة في آن معاً.

يضم "صالون زهرة"تأليف كلوديا مرشليان وإخراج جو بو عيد، كل من نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرّة، أنجو ريجان، حسين مقدم، عبد الرحمن قويدر، بمشاركة نقولا دانيال، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، مارينال سركيس، جورج دياب، عمر ميقاتي، هشام أبو سليمان، دوري السمراني، وظهور خاص لكل من الممثلات القديرات سامية جزائري، هدى شعراوي، وفاء موصللي.

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