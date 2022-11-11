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إيلاف: أذهلت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون الجميع بجلسة التصوير الخاصة بالعدد الأخير من مجلة "Allure" لشهر ديسمبر ، واتضح أن اثنين من كلابها قدما عوناً كبيراً لها خلال التصوير.

في مقطع فيديو من وراء الكواليس نشرته الممثلة من جلسة التصوير، تظهر فيه كل اللحظات الصغيرة الممتعة التي حصلت خلالها على اللقطة المثالية.

في بداية الفيديو، دخلت أنيستون مع كلبها الأبيض الكبير ، اللورد تشيسترفيلد، وهو يلحق بها، بينما كان شخص آخر يحمل "مزيج الشنوزر" الخاص بها، كلايد.

كلا الكلبين كانا متواجدين في موقع التصوير، والواضح أن اللورد تشيسترفيلد هو الأكثر نشاطًا بين الاثنين ، أو على الأقل كان في ذلك اليوم ، كما ظهر في لقطات متعددة في الفيديو ، وهو يقحم نفسه في جلسة التصوير ، حتى نجح في أن يكون جزءاً من إحدى الصور التي وجدت طريقها الى النشر.

لم تكن الكلبة الثالثة لأنيستون ، وهي من نوع بيتبول وتدعى صوفي، موجودًة في الفيديو ، لذلك ربما تركتها في المنزل.

إلى جانب اللحظات الجميلة مع كلابها ، كشف فيديو أنيستون خلف الكواليس أيضًا كيف تم التقاط بعض صور "ألور" التي احبها كثر. حيث علقت ريس ويذرسبون على الفيديو ، "يا لها من جميلة!! إنه الفستان الأزرق بالنسبة لي 💙🔥."

فيما علقت كلوي كارداشيان: "مذهل !!!!!!!!!!!!!!".

واستمرت الإطراءات ، حيث كتبت الممثلة نيكي ريد ، "مذهلة من الداخل والخارج".

بينما سلطت صديقة أنيستون ، غوينيث بالترو ، الضوء على مدى روعة مظهرها وشابابها ، وعلقت قائلة: "هل عدنا الى التسعينيات اليوم ؟؟"

في المقابلة المصاحبة لجلسة التصوير ، كشفت أنيستون الكثير حول التحديات التي واجهتها ونموها الشخصي على مر السنين ، بما في ذلك النضال في محاولة الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي ، وهو شيء لم تعلن عنه حتى الآن.

حيث إعترفت قائلة: "كنت أحاول الحمل. لقد كان طريقاً صعباً بالنسبة لي، طريق إنجاب الأطفال. بعد سنوات وسنوات وسنوات من التكهنات، كان الأمر صعباً حقاً، وأضافت "كنت أقوم بالتلقيح الصناعي، أشرب الشاي الصيني، وكنت أجرب كل شيء. كنت أفعل أي شيء ينصحني به الآخرون".

وما زاد الطين بلة هو انفصالها عن زوجها براد بيت عام 2005 بعد 5 سنوات من الزواج، وما صاحب الطلاق من إشاعات مؤذية بأنها اختارت مهنتها على الأطفال. وقالت أنيستون "كانت أكاذيب مطلقة. لقد اهتممت مؤخراً بحياتي المهنية. والسبب في أنني امرأة ناجحة وليس لدي طفل لأن زوجي تركني، لقد انفصلنا وانتهى زواجنا، لأنني لم أنجب له طفلاً".

