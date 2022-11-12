قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: في أول ظهور إعلامي لها بعد خروجها من المصحة، أطلت شيرين عبد الوهاب في مكالمة هاتفية مع ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب طمأنت من خلالها جمهورها على حالتها الصحية وصدمتهم بخبر عودتها لحسام حبيب.

وقالت شيرين، خلال المداخلة: "إنه تم عقد القران في أجواء عائلية بسيطة، وأنّه كان من المفترض أن يقام السبت لكن فاجأها حسام، بحضور المأذون أمس.

خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1 — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

وأضافت في مداخلتها: “انا كويسة لسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضعله من ساعة ما خلفت مريم وهنا، انا باين على صوتي اني مش محتاجة حاجة”.

وتوجهت بالشكر للناس قائلة: “انا ممتنة جدا للناس عاوزة اقولهم انتم تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا، بشكر اللي قال كلمة حلوة واللي قال كلمة وحشة لانه ممكن يكون مضايق علشاني، قضيت ايام صعبة علشان اتاخدت على خوانة، انا لما صحيت تاني يوم في المستشفى قولت لنفسي انا قاعدة في مكان امين وباكل أحسن اكل وبنام أحسن نومة، وقولت ليه مستغلش ده في اني ابقى افضل، والناس كانوا مدلعني وبقيت احسن”.

شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/GZDfsXCHQK#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/ybVOBB49MN — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

وتوجهت بالشكر لـ محمد عبد الوهاب لأنه عرفها على المستشفى “علشان علموني انام بدري وبصحى بدري”.

شيرين في تصريح مفاجئ: بشكر اخويا انه وداني المستشفى.. وهتنازل عن كل القضايا ضده

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/odTAwFmlsX#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/Rs0fF0dqnK — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

كما توجهت بالشكر للصحافة والصحفيين “من خلال برنامجك هشكر صحافة بلدي وبشكر صحافة الوطن العربي كله”. مؤكدة أنها لمست محبّتهم حتى من خلال من هاجموها وانتقدوا تصرّفاتها.

شيرين عبدالوهاب تسامح شقيقها

وكشفت شيرين عبدالوهاب في المداخلة الهاتفية أنها سامحت شقيقها وأوضحت “هتنازل عن أى قضية ضد اخويا، علشان انا بسامح كل الناس وبخف كده، انا مش هرضى أن امي ترضى تنام معيطة على مخدتها بسبب أن ابنها وبنتها على خلاف”.

كما صدمت الجمهور الذي تابع قصة طلاقها وتصريحاتها حول معاناتها في هذا الزواج، بأنها كتبت كتابها على حسام حبيب وعادت له مجدداً، وأضافت: “كتبنا الكتاب الساعة ٩ بليل بحضور المقربين”.

كما تراجعت عن كل ما قالته بحق حبيب قائلة: “بعتذر لحسام، وان كنت طلعت في يوم اتكلمت عنه احنا كان معمولنا حاجة كبيرة اوووي”، وعما إن كانت تقصد بذلك سحراً أجابت: “انا مقدرش اتكلم في الكلام ده، بس الحاجات دي مذكورة في القرآن، انا شيرين وغلطانة اني اتكلمت في العلن”.

وأضافت شيرين عبدالوهاب: “انا معرفش احب بسهولة وأكره بسهولة، ده حب حياتي، انا لسه بحبه، واقول للناس انا في أمان علشان انا وسطكم، حسام طيب جدا وهما ناس طيبين جدآ، وانا بوعد الناس كفاية أمور شخصية، وبوعدهم إني هقفل الصفحة دي خالص، وهغني احلى غنا”.

(العريس جنبك يا شيرين ولا مريح؟) حسام حبيب: شيرين اللي اقنعتني وهتاكلني علقة دلوقتي .. وعمرو اديب: لا ماتقولش كده قدام الرجالة؟

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/DxuI7wJ7lj#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/0czywRwR0w — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

ولفت شيرين عبدالوهاب أن حسام حبيب هو من أقنعها، وأضافت: “والله القرار اتاخد علشان عارف الضغوطات” وأضافت: “ده احنا هننزل دلوقت نروح ناكل في احسن أماكن في الدنيا،انا مستاهلش اعيش غير في النور”.

حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة، وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.