قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أعلنت "لحظات العُلا" عن سلسلة جديدة من الحفلات الموسيقية حول المعالم الاستثنائية لمدينة العلا، والتي تتزامن مع مهرجان الممالك القديمة الذي سيتم إطلاقه لأول مرة ضمن تقويم فعاليات "لحظات العلا".

ينظم مهرجان الممالك القديمة في الفترة من 11 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2022، لتسليط الضوء على أهم المواقع التراثية للممالك القديمة التي ازدهرت في العلا وفي الواحات المحيطة بها؛ خيبر وتيماء.



حفل فايا يونان عند جبل الفيل



تعود الفنانة السورية فايا يونان إلى العُلا للمرة الثانية لإحياء حفلاُ غنائياً في الهواء الطلق عند موقع جبل الفيل الشهير بتاريخ 18 نوفمبر 2022. وتقدم الفنانة حفلها برفقة المايسترو ريان الهبر والفرقة الموسيقية.



تُعَد صخرة الفيل واحدةً من أروع التكوينات الصخرية في العالم ومن أبرز معالم العُلا؛ إذ تأخذ هذه الصخرة النادرة شكل فيل بجذعٍ متصلٍ بالأرض. كانت فايا يونان قد أحيَت العام الماضي حفلاً موسيقيًا ناجحًا في العُلا وأطربت الحضور بمزيج أغانيها العربية والسريانية الرائعة. وتعود المطربة الواعدة للعُلا لتقديم حفلاً جديداً تبهج فيه الجمهور بصوتها الساحر والمميز.





نصير شمّه يأخذ الحضور في رحلة لموسيقى العصور القديمة في الحِجِر؛ موقع التراث العالمي لليونسكو



يعود المايسترو نصير شمّه إلى العُلا مع الفرقة الموسيقية "بُناة السلام" ليعزف موسيقى العصور القديمة؛ وهي أمسية فنية موسيقية مخصصة لتاريخ الموسيقى العربية والحكايات العالمية المختلفة. ويقدَّم الحفل مساء 24 نوفمبر 2022 في موقع التراث العالمي لليونسكو؛ الحِجِر في عرضٍ مذهلٍ للضوء والموسيقى حيث سيستمع الحضور لقصة طريق البخور الشهير حين التقت الحضارات والشعوب على مدى قرون من الزمن ومرَّت من شمال الجزيرة العربية ومصر وما وراءها عبر واحة العُلا نزولاً إلى جنوب شبه الجزيرة العربية واليمن.



إنطلاق العرض الموسيقي العالمي تسع أغاني "NINE SONGS" في "وادي الفن"



يجمع العرض الموسيقي تسع أغاني مجموعة من ألمع الفنانين العالميين في عمل مسرحي موسيقي مخصص للعُلا من تأليف المغنية والموسيقية والمخرجة الصينية روي فو. يترافق صوت روي فو العذب مع مقطوعات موسيقية يؤديها الموسيقيون المشاركون على الكمان، والقيثارة، والقانون، والغوكين، وطبول تايكو إلى جانب الإضاءة المبهرة والأزياء التقليدية والمشاهد الفنية الرائعة.



تستوحي الفنانة روي فو، هذا العمل الموسيقي المسرحي من كتاب الأغاني "تشو سي" والذي يعود تاريخه للقرن الأول قبل الميلاد ويتضمن قصائدَ مختارة من الشعر الصيني الشعبي، وتتعاون في تقديمه مع المدير الفني فاروق شودري والمديرة الموسيقية جوسلين بوك بأسلوب يتناغم مع البيئة الجغرافية الاستثنائية والساحرة للعلا. ويقام العرض في "وادي الفن" يومي الجمعة 25 نوفمبر والسبت 26 نوفمبر 2022 لعدد محدود للغاية من الحضور.



سيكون "وادي الفن" في العُلا وجهة ثقافية عالمية جديدة ومذهلة للفن المعاصر، حيث سيتم عرض مجموعة من الأعمال الفنية لبعضٍ من أكثر الفنانين العالميين شهرة وبشكل دائم، في قلب المناظر الطبيعية الأثرية في العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية والتي يمتد تراثها الطبيعي والتاريخي والثقافي لآلاف السنين.



يُذكر أن المطربة وكاتبة الأغاني الفرنسية الجزائرية سعاد ماسي أحيت حفلاً موسيقيًا لأول مرة في بلدة العلا القديمة خلال الشهر الماضي، حيث أدَّت للجمهور أغانٍ من ألبومها الأخير "سيكوانا" في حفل موسيقي عامر بمجموعتها من الأغاني الفرنسية والعربية.



كما تستمر "لحظات العلا" بتقديم الحفلات الموسيقية في الأماكن المفتوحة حول المعالم المميزة للمدينة مع مجموعة متنوعة ومميزة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين بالإضافة لتنظيم الحفلات الموسيقية على خشبة مسرح مرايا؛ أكبر مبنى مغطى بالزجاج العاكس في العالم والموجود في وادي عشار.



